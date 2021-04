Riquelme tenía reservadas la 7 y la 9 de Boca para Cavani, pero tendrá que esperar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Edinson Cavani (por ahora) no jugará en Boca. Si bien nadie en el mundo Xeneize confirmó la noticia, se muestran resignados y, al mismo tiempo, desde Inglaterra afirman que el delantero renovará el contrato con Manchester United al menos hasta el Mundial de Qatar, hasta fines de 2022.

Desde la comisión directiva de Boca, dijeron recientemente: “No sabemos mucho porque el tema lo manejaba directamente Riquelme. Es él quien hablaba siempre con Cavani”. Y desde el Consejo de Fútbol parecen resignados a un desenlace inesperado. Estaban muy ilusionados con la llegada de un refuerzo de jerarquía para pelear la actual Copa Libertadores. Hace tiempo buscaban un N° 9, y si ese centrodelantero era Cavani, mucho mejor.

El sueño de Riquelme era real, a tal punto que le había dejado libres las camisetas N° 7 y N° 9 de la lista de la Copa Libertadores para que el uruguayo elija su mejor opción. “Cavani nos iba a dar una respuesta en mayo, sabíamos que no podíamos competir a nivel económico ni deportivo si es que él empezaba a tener protagonismo. Lo que mantenía la ilusión era la decisión de Cavani de volver a jugar en Sudamérica por un tema familiar”, afirman desde el Consejo de Fútbol.

Lo cierto es que en el último mes la realidad de Cavani se modificó. Paso a ser la principal referencia de ataque de Manchester United en la búsqueda del título en la Europa League.



“Cavani sabe lo que quiero. Sabe que me encantaría tenerlo aquí la próxima temporada. Le prometí que Old Trafford es un lugar diferente con los fanáticos. Estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Ojalá lo veamos en el Manchester United un año más”, comentó Ole Gunnar Solskjaer, director técnico del equipo inglés, en una entrevista con BBC Sports luego de la goleada de este jueves de Manchester United ante la Roma 6-2, por la primera de las semifinales de la Europa League.

En este partido, Cavani no sólo hizo dos goles, sino que además le cometieron un penal y aportó una asistencia para el 1-0 de Bruno Fernandes. Una jornada completa que aumentó la presión interna de quienes comandan el futuro de Manchester United para acelerar sobre su continuidad.

Lo sedujo también Atlético de Madrid apenas días atrás, por pedido de Diego Simeone. Cavani sueña con jugar en la Bombonera (eso sigue latente), pero sigue eclipsando con su juego en Europa. Acabó la faena ante Roma con una sonrisa amplia, recuperó la felicidad en su juego y en su cuerpo. A los 34 años, ídolo de la Celeste, volvió a ser un imprescindible, como en los viejos tiempos -en realidad, no tan lejanos- de PSG, más allá de las rencillas con Neymar. Lo quiso Boca, pero lo seguirá disfrutando Manchester United

La situación familiar de Cavani lo impulsó hasta al padre a tener ganas de verlo en Boca: Luis Cavani, padre del delantero uruguayo del Manchester United, dijo el 10 de marzo pasado que había "un 60% de posibilidades" de que su hijo fichara por Boca en junio de este año. “Si tuviese que decir un porcentaje, te diría 60%. Él ya viene pensando hace más de dos años que quiere estar más cerca de la familia, esa es la razón por la cual creo firmemente que Edi va a terminar jugando en un equipo acá de Sudamérica, cerca de Uruguay”, declaró Luis Cavani en su momento.

¿Qué lo llevó a Cavani a decidir renovar con Manchester United?

Primero su realidad futbolística. Pasó de alternar a ser el 9 titular y sentirse nuevamente importante para pelear un título, ya que su equipo está casi con un pie en la final de la Europa League, que se disputará el 26 de mayo en el estadio Gdansk Arena, Polonia contra el vencedor de la otra llave entre Villarreal y Arsenal, de Inglaterra. El equipo español se impuso en el primer partido 2-1. Y, al mismo tiempo, sabe que su sueño de jugar con la camiseta de Boca puede seguir pendiente.

Que no llegue a la Ribera ahora no significa que no lo haga a fines de 2022. “La ilusión sigue (a futuro)”, reconocen en Boca. Seguirán los contactos para más adelante.