Solskjaer, sobre Cavani: "Sé muy bien que podría estar regresando a Sudamérica"

La espera por la decisión de Edinson Cavani en torno a su futuro mantiene expectante al fútbol europeo y sudamericano porque el jugador aún no ha definido qué hará con su carrera después de junio, y tanto Manchester United como Boca Juniors quieren contar con el delantero. Ole Gunnar Solskjaer brindó declaraciones para Daily Mirror y habló del salteño: "No me dijo que quiere irse ahora", manifestó. Sin embargo, no descartó la posibilidad de que el "Matador" abandone Inglaterra: "Sé muy bien que podría estar regresando a Sudamérica, más con el año difícil que ha tenido".

Según el sitio especializado Transfermarkt, el delantero uruguayo acumula 32 partidos, 10 goles y dos asistencias en su primera temporada como jugador de los Diablos Rojos, y el entrenador ya ha manifestado que pretende contar con el goleador para la próxima temporada. Una vez más, lo ha vuelto a ratificar: "Si esa (volver a emigrar) es su decisión, lo entenderé, pero él conoce mi opinión y sabe que me encantaría verlo jugar frente a la afición del United en Old Trafford".

En último término, destacó que "siguen en el mismo barco con Edinson, ya que aún no tomó la decisión final sobre su futuro". Además, señaló que es importante que el salteño "tome la determinación sin tener nada más en mente" y teniendo en cuenta que quizá en la segunda parte del año podrán haber espectadores en las tribunas.