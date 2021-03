Documental revela audios que se enviaban allegados a Maradona durante los últimos días del "10"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un documental publicado por el portal de noticias Infobae revela varios de los audios que forman parte de la investigación sobre la muerte de Diego Armando Maradona. Entre ellos, se escuchan las voces del abogado Matías Morla, el médico Leopoldo Luque, el kinesiólogo Nicolás Taffarel y otros allegados del entorno del exjugador argentino.

En los audios se puede oír discusiones sobre el consumo problemático de alcohol, marihuana y "pastillas" de Maradona e intercambios entre los actores en los que se ven las diferentes actitudes frente a la situación crítica que atravesaba el "10" argentino en sus últimas horas.

El documental sobre los últimos días de Maradona

Estas son algunas de las frases que se pueden escuchar en el documental de Infobae.

"Yo te cuento. Mirá cómo se mama. Dos copas de Luigi Bosca, de las copas que están en la casa. En la primera queda más o menos, en la segunda, detonado. Dos copas. Y después, las cervezas. Se toma cinco coronas y ya quebró". Nicolás Taffarel Kinesiólogo de Maradona

"Con un entorno malo no lo podés tratar nunca. Y si lo internás se va a escapar. Como que no tiene solución, boludo, yo no le encuentro la solución". Leopoldo Luque Médico de Maradona

"Hoy después de la comida, se tomó media copita y a la noche, después de la cena, también, media copita. Terminamos de ver la 'peli', se fue a acostar, tomó las pastillas para descansar y se fumó un 'fasito' y quedó dormido. La verdad que un señor inglés". Charly Asistente personal de Maradona

"Giannina está instalando como si vos estuvieras preso ahí y estuvieras todo el día borracho. Como si fueras un títere. " Matías Morla Abogado de Maradona, en mensaje al exjugador

"Mirá, yo no soy policía, pero no soy boludo. Vos sabés de fútbol, yo sé de medicina, te miro y me doy cuenta de cómo estás. Si vos mezclás faso, alcohol, pastillas, te morís". Leopoldo Luque Médico de Maradona, en mensaje al exjugador

"Vos me decís así, cortale el alcohol o el faso. Boludo, el faso yo no tengo nada que ver. Y el alcohol ahí en la casa no sé quién lo compra, boludo. Yo no me dedico a eso, soy abogado". Matías Morla Abogado de Maradon, en mensaje a Luque

Algunas imágenes del documental muestran tomas de videos que el exjugador, muy deteriorado físicamente, enviaba a sus seguidores y a sus contactos. En el documental tienen gran protagonismo Mariano Israelit (amigo), Verónica Ojeda (expareja), Guillermo Cóppola (exrepresentante de Maradona) y abogados de distintos actores como el del hijo menor de Maradona o la enfermera del exastro.