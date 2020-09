La décima fecha fue suspendida por lluvias: así se jugará entre viernes, sábado y domingo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Tras la suspensión del partido entre Cerro Largo y Montevideo City Torque este miércoles en la mañana, el resto de los partidos de la décima fecha del Torneo Apertura también fueron suspendidos por las lluvias que inundaron las canchas.

Para Rentistas, que iba a recibir a Plaza Colonia este miércoles, es el segundo partido de local consecutivo que se le suspende en este torneo.

Los partidos tendrán lugar el próximo fin de semana, salvo uno de los choques que irá el viernes y será el que enfrentará a Cerro Largo y Montevideo City Torque el próximo viernes.

fecha 10 Así se disputará entre viernes, sábado y domingo

VIERNES 4 DE SEPTIEMBRE:

- Cerro Largo vs. Montevideo City Torque (17:00 hs.) - Ubilla de Melo

SÁBADO 5 DE SEPTIEMBRE:

- Rentistas vs. Plaza Colonia (12:30 hs) - Complejo Rentistas



- Wanderers vs. River Plate (15:00 hs) - Parque Viera



- Peñarol vs. Liverpool (17:30 hs.) - Campeón del Siglo

DOMINGO 6 DE SEPTIEMBRE:

- Boston River vs. Fénix (12:30 hs) - Estadio Centenario



- Danubio vs. Defensor Sporting (15:00 hs) - Jardines del Hipódromo



- Deportivo Maldonado vs. Progreso (17:15 hs) - Domingo Burgueño Miguel



- Nacional vs. Cerro (20:15) - Gran Parque Central