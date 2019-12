Real Madrid "se casó" con Valverde y Zidane lo quiere por "muchos años"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Real Madrid jugó este sábado por la fecha 16 de LaLiga en España y volvió a ganar, para así mantenerse líder. Y volvió a ser clave Federico Valverde, clave del partido. La gran figura del partido para muchos. El volante, nuevamente titular, ya es un indiscutido y recibe cada vez más elogios: prensa, compañeros, entrenador e hinchas.

Zinedine Zidane rotó a varios jugadores para enfrentar al Espanyol de Barcelona en la victoria 2-0, pero no movió el medio del campo con Fede Valverde, Casemiro y Kross. Sí hizo cambios en defensa y ataque.

El "Pajarito" tuvo un rendimiento similar a los partidos anteriores, con su ya característica ida y vuelta, entrega y despliegue futbolístico. Hizo levantar en varias oportunidades a los hinchas blancos del Santiago Bernabéu, lo que llevó a poner al diario As: "Si ya había noviazgo se puede decir que tras esto el Bernabéu se ha casado con Valverde". Además le sumó una nueva asistencia, esta vez a Benzama para el segundo gol.



Qué dijo la prensa tras el partido vs. Espanyol.

El diario Marca afirmó que "Valverde sigue imparable" y fue elegido mejor jugador del partido en la encuesta a lectores posterior a cada encuentro que hace Marca, superando a Varane, Vinicius y Benzema.

"Se fue entonando con el paso de los minutos. Mucho despliegue físico. Casi abrió el marcador con un disparo duro desde la frontal que tuvo que sacar Diego López. En la segunda parte dejó solo a Benzema ante el portero y luego le sirvió el segundo gol", escribió el periódico madrileño.

Por su parte, AS destacó que en el segundo tiempo "el uruguayo cortó una contra peligrosa del Espanyol tras bajar como una bala para recuperar la posición" y después el Madrid "acabó sentenciando el partido en una jugada que mejoró notablemente Valverde, definitivamente jugador para las dos áreas".

"Valverde tiene a la gente en su bolsillo. Volvió a estar en todas las partes del campo y también se atrevió de cara a puerta, pero un colosal Diego López impidió su gol. Fue el autor de una colosal asistencia a Benzema en el segundo gol", analizó As.

También uno de sus editores, Alfredo Relaño en su columna destacó que la del sábado "fue otra tarde para disfrutar de las idas y vueltas de Valverde, que está en todo".

También le dedicó un apartado en su columna el periodista parcial Tomás Roncero. "Lo de Valverde empieza a ser brutal", escribió. "El uruguayo crece y crece como si fuera un adolescente. Ante los pericos se sacó de la chistera una combinación con Benzema que concluyó en perfecta asistencia para que Karim apuntase su 11º gol de LaLiga. Lo de Fede ha desterrado el debate de Pogba. Ahora mismo es intocable. Ante el Espanyol reeditó la canción de María Jesús y su Acordeón: "Pajaritos por aquí, pajaritos por allá...". Está en todas partes este chico. No concibo un once sin su presencia", Tomás Roncero

El elogio de Zidane y sus números abrumadores.

"Fede tiene un hueco para muchos años aquí, porque lo está demostrando. Es un jugador importante como todos, porque no me gusta individualizar. Es muy joven, pero a la hora de jugar no le cuesta con el balón y tampoco sin balón. Cuando juega lo hace bien. Pero somos muchos. Me gusta que todos los jugadores estén listos, que cada uno cuando le toque lo haga bien", dijo Zinedine Zidane en conferencia posterior al partido.

Las estadísticas del "Pajarito" en la temporada hablan por sí solas. Con el uruguayo como titular (10 partidos), el Madrid ganó ocho y empató dos. Sin él, en 10 juegos ganó solo cuatro, empató otros cuatro y perdió dos. Suma hasta el momento dos goles y dos asistencias.



Valverde explicó cómo es su juego.

En declaraciones a la prensa tras el juego comenzó diciendo que "la comunicación entre Casemiro y Kroos es fundamental" para dejarlo con libertad a él. Además, no alcanza con "correr 10 kilómetros, es lo de menos".

"Mi movilidad a veces puede abrir algunos espacios. Trato de moverme, de profundizar para que otro vaya a buscar el balón. Eso es trabajo de equipo, del míster, de entrenamientos y creo que lo estamos demostrando", agregó.

Es algo que también el técnico "Zizou" le habla. "El míster nos pide que tratemos de llegar al arco y que sumemos gente en el área. Hoy lo hicimos bien. En el segundo gol llego a línea de fondo y doy el pase atrás. Eso es lo que intentamos hacer".

Actualmente Real Madrid, tras superar un inicio de temporada con dudas, luego de la cual aparecieron las soluciones con Valverde, llegó a nueve partidos sin perder. "Más allá del trabajo, es un plus ganar. Es la motivación que te da para seguir creciendo. Lo estamos aprovechando y disfrutando con nuestra gente. Sentir a la gente apoyar del minuto al 90 es una satisfacción muy grande", comentó.