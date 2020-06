La razón por la cual la Mutual no autorizó entrenar al plantel de Wanderers

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La dirigencia de Wanderers, preocupada porque sus futbolistas estaban entrenando por su lado y en lugares que no garantizaban su seguridad desde el punto de vista sanitario, acondicionó el Complejo Devoto con la idea de que el plantel volviera este lunes a entrenar en las instalaciones del club.

Los futbolistas habían dado su consentimiento, pero se encontraron con que su gremio, la Mutual, les recomendó no comenzar con los entrenamientos todavía, por lo cual la intención de retomar los trabajos oficialmente esta semana no se concretó.

¿Qué pasó? ¿Por qué la gremial no dio su OK? La respuesta fue aportada a Ovación desde la interna del propio plantel bohemio. Fuentes consultadas, que prefirieron no ser reveladas, indicaron que el motivo de la recomendación de la Mutual fue que el protocolo sanitario propuesto por Wanderers para regresar al Complejo Devoto no fue autorizado por ningún organismo del Estado y que regresar firmando un consentimiento de que los jugadores estaban al tanto de ello los comprometía tanto a ellos como a los propios dirigentes del club.

Desde Montevideo Wanderers queremos aclarar información falsa que esta circulando en algunos medios.

El Club finalmente decidió no poner a disposición el Complejo Devoto, hasta nuevo aviso.

Tampoco cito a los jugadores a comenzar los entrenamientos. — Montevideo Wanderers (en🏠) (@mwfc_oficial) June 1, 2020

Por lo tanto, hasta que no se apruebe oficialmente el protocolo realizado por Wanderers o bien el que la AUF presentó ante la Secretaría Nacional del Deporte y el Ministerio de Salud Pública, los bohemios seguirán entrenando cada uno por su cuenta.

Incluso la institución aclaró en su cuenta de Twitter que finalmente no puso a disposición de los futbolistas el Complejo Devoto y tampoco convocó a los jugadores para entrenar.