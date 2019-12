Progreso lo dio vuelta y en el Pantanoso están de fiesta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Progreso terminó el torneo Clausura como lo jugó. El partido arrancó con un gol que Defensor Sporting se trajo del vestuario, Ignacio Laquintana marcó a los 5’ y eso es un golpe para cualquier equipo.

El primer tiempo fue muy friccionado y se jugó básicamente en la mitad de la cancha. Es que había mucho en juego. Los gauchos habían llegado al partido con chances de ganar el Clausura, aunque sin depender de sí mismos. Y el equipo local, de campaña muy irregular, se jugaba la clasificación a la Sudamericana.

Los violetas arrancaron el complemento con un hombre menos por la expulsión del “Tata” González. Pero lograron ampliar la diferencia con un gol de Alan Rodríguez tras una gran jugada de Laquintana que a esa altura del partido era figura.

Pero los gauchos no son fáciles de doblegar y reaccionaron. El descuento llegó por un gol en contra de Jonathan González, pero enseguida, Gustavo Alles empató el partido.



Pasaron pocos minutos y Leodán González no dudó en cobrar un penal para Progreso tras una falta en el área sobre Gustavo Alles. Agustín González no perdonó a Guillermo Reyes, quien ayer volvió al arco violeta tras una extensa inactividad, y puso en ventaja a su equipo.



El otro González, Esteban, anotó el cuarto cuando el partido agonizaba y los gauchos jugaban con nueve por las expulsiones de Castillo y Alles.

Leonel Rocco logró lo que se había propuesto cuando llegó al club: volver a clasificar a la Libertadores. Una copa que él mismo jugó en las épocas en que defendía el arco de los del Pantanoso. En realidad Progreso llegó al partido ya clasificado por la derrota de Liverpool frente a River, pero lo coronaron ganando de atrás y dejando al violeta sin Sudamericana.



Defensor Sporting clasificaba a la Sudamericana cuando estaba en ventaja, pero con la victoria de los del Pantanoso, el que llega a esa copa es Fénix.