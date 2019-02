El primer triunfo de Ferreyra dirigiendo una sub 20, contado por los jugadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Es 21 de enero de 2015 y Uruguay está disfrutando en Maldonado. La selección sub 20 tiene el apoyo de los familiares y de los veraneantes que la están yendo a ver al Campus. Días atrás, la Celeste le ganó a Colombia y a Brasil. Si hoy (no hoy mientras lees esto, sino hoy 21 de enero de 2015) le gana a Chile, se clasifica al hexagonal final del Sudamericano con una fecha de anticipación.

“Me acuerdo que antes del Sudamericano habíamos perdido 3-0 y nos babosearon mucho. Sabíamos que teníamos la revancha con nuestra gente”, dice Mathías Suárez.



Uruguay sale a la cancha con Gastón Guruceaga; Guillermo Cotugno, Erick Cabaco, Mauricio Lemos y “Zorrito” Suárez; un doble cinco con Nahitan Nández y Mauro Arambarri; Facundo Castro por la derecha, Jaime Báez por la izquierda y Gastón Pereiro por el medio; arriba Franco Acosta. El entrenador es Fabián Coi… no, Coito está suspendido y mira desde la tribuna. Hoy el entrenador celeste es su asistente, Gustavo Ferreyra. Sí, ese que jugaba en Central Español y en Peñarol.



“No nos cambiaba en nada el hecho de que Gustavo dirigiera el partido porque para nosotros el cuerpo técnico entero se comportaba como una unidad, confiábamos en él tanto como lo hacíamos en Fabián”, cuenta ahora Gastón Faber, que ese día estaba en el banco de suplentes.



Son las 22:10, arranca el partido y la noche está preciosa para mirar fútbol. Antes del inicio, Ferreyra reúne a los jugadores. “Nos dijo que estemos tranquilos, que nos divirtiéramos, que esta es una experiencia para el futuro del jugador profesional y que aprovechemos cada momento como si fuese el último”, recuerda hoy Acosta.

Mathías Suárez jugó de lateral izquierdo durante el Sudamericano. Foto: Marcelo Bonjour.

Van 19 minutos. Arambarri corta una jugada rival y la pelota le queda a Castro. Desde atrás del círculo central, la tira larga y un zaguero se resbala. Es Rodrigo Echevarría. En 2018 se ganará la titularidad en la Universidad de Chile, pero hoy (21 de enero de 2015) tendría el peor partido de su vida. Tras el resbalón, Franco Acosta recibe la pelota y se la tira por arriba al golero. Pega en el travesaño y pica. ¿Adentro? ¿Afuera? Dice el línea que fue adentro. Franco sale corriendo y muestra la remera que tiene bajo la camiseta. En la tele no se ve porque las cámaras están del otro lado. En el banco de Uruguay, los suplentes tienen la misma duda. De repente Thiago Cardozo empieza a festejar. Michel Tabárez pregunta “¿lo cobró?”; “Sí”, le dice Ferreyra sonriendo. Tabárez se abraza con Cardozo.



“Me acuerdo que era una persona muy positiva. Siempre alentando al jugador. Se encargaba de los delanteros y daba los mejores consejos. Aprendí muchas cosas de él, tuvimos varias charlas juntos”, dice hoy Castro.



Van 23’ de juego. Son las 22:33 del 21 de enero de 2015. Tiro libre de Castro, cabecea Cotugno. Gol. Sale corriendo y forma un corazón con los dedos. Se puso de moda en el Mundial de 2014, pero acá llega todo tarde y esta es una de las primeras veces que vemos ese festejo. Ferreyra se abraza con Carlos Nicola, que grita, y con Sebastián Urrutia. Quizás entre mayo y junio de 2019, en el Mundial de Polonia, Ferreyra y Nicola se vuelvan a abrazar. Urrutia quizás los abrace a la distancia, desde un televisor en Honduras. El cabezazo de Cotugno pegó en el palo, sobre la línea rebotó en Echevarría y entró. Vigliano lo dio en contra, pero fue de Cotugno. La metió Echevarría, pero el gol nació del corazón del defensa celeste, ese que forma al salir corriendo.



Se termina el primer tiempo y Arambarri mete un pase largo. Acosta recibe, le pega, rebota en un zaguero y pasa por arriba del golero. De nuevo Acosta. Ferreyra, tranquilo, se da vuelta, abraza a Nicola y vuelve la vista a la cancha.

Amarillas.

Con Gustavo Ferreyra como DT, Amaral convirtió su primer gol en la sub 20. Foto: archivo El País.

Minuto 67. Pelota de Cotugno larga al área. Pereiro estira el pie y al bajarla se saca de arriba a Echevarría. Pausa. Se acomoda, espera que salga el golero, se la tira al palo derecho esquinada. Adentro y 4 a 0. Echevarría está dentro del arco y revienta furioso la pelota mientras Pereiro, que acumulaba una amarilla del partido pasado, se saca la camiseta y trota hacia la tribuna. Uruguay estaba clasificando con una fecha de anticipación y Pereiro iba a cumplir la suspensión en el último partido del grupo.



El banco es una fiesta. El abrazo de Ferreyra y Nicola, la risa de Ramiro Guerra y Tabárez. Adentro, Castro y Pereiro posan para un fotógrafo mientras festejan. En unos días Pereiro anotará otro gol con Uruguay y posará para otra foto, pero con un escudo de Nacional en el Parque Central. Se desatará otra polémica de esas que no le importan a nadie, pero sirven para que las personas tengan algo de qué hablar.



Minuto 61. El capitán, Nandez, deja su lugar luego de comerse la mitad de la cancha para que entre Gastón Faber. Siete minutos después, sale Pereiro y entra un botija de 17 años que todavía no debutó en Primera, Rodrigo Amaral. Entró en la primera fecha contra Colombia y le sacaron amarilla.

Franco Acosta anotó dos goles en el partido contra Chile. Foto: Efe.

Transcurren 81 minutos y Uruguay ya sabe que va a jugar el hexagonal. Castro tira un centro pasado, la pelota le queda a Báez, que la juega atrás para el botija que está al lado de la medialuna. Amaral la para y remata. El disparo pasa al lado de Echevarría y supera al arquero. Es el 5 a 0, Amaral sale corriendo loco de la vida sin darse cuenta de que él también acumulaba una amarilla. “Sacate la camiseta”, grita un relator, pero los jugadores no escuchan lo que dicen en el palco. Lo abrazan Cotugno y Cabaco. Uno de ellos le recuerda la tarjeta. Rodrigo se saca la Celeste y cae la amarilla.



Guruceaga tapa un tiro chileno a los 85 minutos, después de un rebote aparece Echevarría para meter, sobre la línea, el único gol de Chile. Discute con Cabaco y Lemos, pero hoy no está para discutir.



A los 88’ Báez tira la pelota larga y rasante a Faber, que anota el 6 a 1 del primer triunfo de Ferreyra como DT celeste.



El final del partido y el recuerdo del viaje.

Cotugno. Protagonista del segundo gol y del final del partido. Foto: AFP.

Tras el gol de Faber se escuchó un grito de Ferreyra para Cotugno. “¡Guille, sacate la camiseta!”. El lateral no entiende. “Guille no había tenido nada que ver con el gol, no entendía por qué y quedó realmente como descolocado; la cuestión es que tenía una amarilla y si le sacaban otra más, en ese partido cumplía la suspensión contra Venezuela”, recuerda el autor del sexto gol.



Los últimos minutos serán una comedia protagonizada por Cotugno y Vigliano. El lateral hace faltas, protesta, exagera y Vigliano ni se inmuta. Termina el partido y todos están contentos menos Cotugno. A la vuelta el clima es de distensión. Castro cuenta a Ovación en febrero de 2019 que en el ómnibus recordaron que, para preparar el certamen, “habíamos ido a Chile a jugar el Torneo cuatro naciones y con Chile perdimos 3 a 0. Y mirá como son las cosas”. El más contento es Ferreyra, que en su primer partido dirigiendo a la selección sub 20 ganó 6 a 1.



Es 18 de febrero de 2019 a las 14 horas. En la AUF, Ferreyra da su primera conferencia de prensa como entrenador de la selección sub 20. En mayo dirigirá en el Mundial de Polonia. En la redacción de El País, un periodista busca en YouTube el video del 6 a 1 de Uruguay a Chile y pregunta en voz alta si alguien tiene el celular de Franco Acosta.