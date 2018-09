El primer once de Scaloni en la era post Sampaoli

Ya no están los Javier Mascherano y Lucas Biglia por su retiro de la selección argentina, ni fueron convocados Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín, Ángel Di María, Nicolás Otamendi y Éver Banega. Además Lionel Messi decidió no asistir a los amistosos de septiembre para descansar. Lionel Scaloni rearma al equipo nacional luego de la decepción del Mundial con grandes ausencias. Pero en el inicio de los entrenamientos el técnico interino de la albiceleste ya dejó entrever su primer equipo parado en cancha.



Con la espera por Sergio Romero, el de más experiencia entre tanto jugador joven, los once jugadores que entrenaron como "titulares" en la práctica de este martes fueron: Gerónimo Rulli en el arco; Fabricio Bustos, Germán Pezzella, Ramiro Funes Mori y Nicolás Tagliafico en la línea de cuatro; Giovanni Lo Celso, Leandro Paredes y Exequiel Palacios en el medio; y Cristian Pavón, Giovanni Simeone y Gonzalo Martínez como delanteros.

Claro está que apenas Funes Mori aparece como el más experiente de los once, pese a tener apenas 19 partidos con la albiceleste en el pecho. En ese sentido el ingreso del "Chiquito" Romero le sumaróa 94 partidos encima al equipo.



Los debutantes.

Entre la delegación de Argentina que está en Estados Unidos para los amistosos de la medianoche del viernes (finalizando el sábado) contra Guatemala y el martes ante Colombia, se encuentran 13 jugadores que aún no han jugado en la selección mayor.

El número también se vio aumentado por la lesión de Gabriel Mercado y la ausencia de Eduardo Salvio desde la lista original de convocados, pero 13 jugadores ni llegan ni a las 15 presentaciones con la albiceleste, misma cifra de los que no han debutado.

Los que no han jugado son: Gerónimo Rulli, Walter Kannemann, Alan Franco, Leonel Di Plácido, Renzo Saravia, Mario Vargas, Franco Cervi, Franco Vázquez, Santiago Ascacibar, Giovanni Simeone, Rodrigo Battaglia, Exequiel Palacios y Gonzalo "Pity" Martínez.

Las mini vacaciones de Leo.

Las casi dos semanas entre el último partido del Barcelona (el 8-2 ante Huesca) y el próximo (el sábado 15 contra Real Sociedad en San Sebastián) le permitió al capitán de la selección y del Barça descansar unos días con su familia, algo que no suele sucederle al crack argentino en medio de la temporada.

El descanso le permitió también a Messi acercarse hasta la Radio Catalunya para declarar su amor por Barcelona, en la primera entrevista desde que lleva la cita como primer capitán blaugrana. "Aquí lo tengo todo. Llevo 13 años aquí, es toda mi vida, en el mejor equipo del mundo... La ciudad, si no es la mejor, es una de las mejores del mundo. Mis hijos han nacido en Cataluña, no tengo ninguna necesidad de irme a otro lado", afirmó.

A la vez, aunque no supo contestar qué hará cuando se retire, dijo que "de momento me veo hasta que termine mi contrato (2021 en Barcelona). Luego hablaré con el club y descubriré qué hacer. Mi idea es quedarme aquí en Barcelona. Los nenes tienen sus amigos, su colegio. Pensamos más en eso que en otra cosa. El cambio para ellos puede ser difícil y grande. Aquí estamos fenomenal".

Messi también contó cómo su hijo mayor, Thiago de ahora 5 años, "ya entiende y me sigue, después de una derrota no habla del tema. Sabe que no se puede hablar sobre eso y por ahí se le escapa y dice 'uh, cierto que no podía hablar'", contó riendo. "Desde que nació mi primer hijo intento tomarlo (las derrotas) de otra manera, pero aún así sufro mucho la derrota y me cuesta volver a levantarme. Este vestuario siempre quiere más. Para hablarme hay que esperar unos días", agregó.