Después de que se conociera la noticia de que la FIFA intervendrá la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y antes de la asamblea que se realizó este martes en la Asociación, el presidente de Liverpool, José Luis Palma, opinó que "no" comparte la decisión del máximo órgano del fútbol, informó Subrayado.



"Como hay una estructura jurídica, yo propongo transitar por ese camino que es el de recurrir ante el TAD (Tribunal de Arbitraje Deportivo) que está separado de FIFA", indicó. "Nosotros nos regimos por un estatuto que está vigente y por lo tanto toda sanción que pudiera recaer sobre nosotros tendría que basarse en supuestas violaciones a este estatuto", agregó.

Palma opinó que "el mundo de FIFA es un mundo distinto al terrícola, es un mundo donde rigen leyes que -nos guste o no nos guste- no tienen a veces correspondencia con las leyes que rigen al mundo global. Capaz que hasta la Ley de la Gravedad no existe en el mundo FIFA", expresó.



El presidente de Liverpool consideró además que esta intervención es "una forma de sanción en base a violaciones estatutarias". "Yo tengo la plena confianza de que eso no ha sucedido, hemos transitado en todo este proceso electoral -que no ha sido normal- pero ha sido adecuado a las normas", indicó.

La frase “No hubo nada que amerite esta intervención” “Las elecciones del 31 de julio no se llevaron a cabo porque se acató la sugerencia de Conmebol sobre los certificados de idoneidad. Acá no hubo ninguna violación de estatutos que amerite esta intervención. Es más, teníamos plazo hasta el 2 de diciembre para aprobar los nuevos estatutos de FIFA. Esto es avasallante y violatorio para nuestra la soberanía. Deberíamos recurrir al TAS”.



"Tenemos un Consejo Ejecutivo gobernando legítimamente porque está en funciones hasta que haya nuevas autoridades. No se pudo designar un presidente el 31 de julio porque no hay candidatos que tengan el Certificado de Idoneidad. Esto es algo nuevo que se está imponiendo a las federaciones en los últimos tiempos (...) Simplemente se ha postergado la elección a los efectos de que haya las garantías democráticas para que todos puedan competir adecuándonos a las nuevas normas", explicó Palma.



El empresario indicó además que aunque comparte la medida del Test de Idoneidad también considera que "el propio (Arturo) Del Campo debe apelar esta decisión" ya que la considera "arbitraria". Esta declaración llega luego de que el expresidente de Danubio no aprobara el test, lo que lo invalidó a presentarse como candidato de la AUF.

Por otra parte Palma se refirió a la situación de intervención por parte de la FIFA que se realizó en la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) en 2016, y opinó que "no es un hecho comparable. La AUF no ha transitado para nada fuera de lo que marca su estatuto".

Tealdi: “Lo que hubo fue una mala información de la FIFA”

“Lo que hubo fue una mala información, porque si algo hicieron los clubes fue actuar en el marco de la legalidad y de los estatutos de la AUF. Todos estuvimos de acuerdo en lo de los certificados de idoneidad. Da la impresión que se trata de un desconocimiento de nuestros reglamentos por parte de la FIFA. Debemos solicitar que se reconsidere la intervención”.

Jablonka: "Me genera mucha preocupación"

“Cumplimos lo que se nos había sugerido, tanto que dos de los candidatos quedaron afuera del proceso eleccionario porque no aprobaron la idoneidad. No entiendo como la FIFA puede estar manejando información tan errónea sobre la AUF. Ellos que son los que entregan los certificados de idoneidad, manejan una información tan errónea, me genera mucha preocupación”.

Jorge Barrera: "Hay que evitar el desacato, sería peor"

“No podemos sumar un problema más. Generar un debate sobre las potestades de la FIFA sería como tener que resolver si queremos estar en la FIFA o no. La AUF forma parte de los estamentos de la FIFA y la Conmebol. Hay que ver si estamos de acuerdo en llevar esto hasta el final y asumir las consecuencias para los clubes y para la AUF. Hay que evitar el desacato”.