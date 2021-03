Preparan a Federico Valverde para que juegue el clásico ante Barcelona

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Federico Valverde volvió a entrar en contacto con el balón y evolucióna bien de sus molestias musculares en la pierna derecha. Recuperándose de las dolencias que le impiden ser parte del equipo desde el 23 de marzo, Valverde podría estar pronto para volver a la cancha en momentos cruciales para el Real Madrid.

Si los problemas terminan alejándose definitivamente, situación que entre otras cosas hace que haya mucha precaución para su utilización, “Pajarito” podría estar a la orden de Zinedine Zidane nada menos que ante el Barcelona el 10 de abril y en la revancha de cuartos de final de la Champions League ante el Liverpool (14 de abril en Anfield).

Si bien su evolución es muy buena, diario As cree que no está claro que el sábado ante el Eibar pueda ser llamado para jugar. “Es demasiado pronto”, indicó el diario, que también cree que se lo cuide y no juegue en el partido de ida ante Liverpool el 6 de abril.

Queda claro que si la evolución continúa, el mediocampista uruguayo refuerce el trabajo del Madrid en el clásico, un partido que le sienta bien.