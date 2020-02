El polémico tweet del presidente de la Mesa Ejecutiva, Juan Ceretta

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Entre toda la polémica que se generó después de realizado el sorteo del Campeonato Uruguayo 2020, ayer por la tardecita el presidente de la Mesa Ejecutiva publicó un tweet en el que buscó aclarar un aspecto.

Textualmente el dirigente expresó que “a los que han manifestado su preocupación por la eventual fecha del partido clásico, decirles que el sorteo solo determinó que el mismo se dispute en la etapa 4, no así el día exacto. Aun no hemos fijado la fecha, pero se hará de forma que no conspire contra otras celebraciones”.

En otras palabras Ceretta expresó que no está confirmado que se juegue el 8 de marzo, como todo el mundo está mencionando. Aunque no deja claro cuál otra solución hay, ya que es imposible adelantarlo porque Nacional juega el 5 en Lima y de jugarse el sábado no se cumplirían las 48 horas reglamentarias. Quizás piensa en postergarlo y así darle más tiempo de preparación a Nacional y Peñarol teniendo en cuenta que los dos tienen entre medio del clásico dos partidos de Copa.

Por otro lado, Andrea Tuana -trabajadora social, directora de la ONG El Paso y activista de los derechos de mujeres y niños-publicó en Twitter que “la AUF debería cambiar la fecha del clásico prevista para el 8 de marzo. El fútbol uruguayo debería apoyar la marcha en un claro y necesario compromiso frente a la discriminación y violencia de género. Como mínimo contribuir con la seguridad de esta movilización multitudinaria. No parece nada oportuno que hinchas y barras bravas circulen en los mismos espacios en los que se celebrará la marcha. Sabemos los desmanes que ocurren post clásico. La seguridad es responsabilidad también de la AUF. Exhortamos a qué se cambie la fecha del clásico”.