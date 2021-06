Polémicas: ¿Bien anulado el gol a Jonathan Rodríguez? ¿Era roja para Vecino?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No había pasado media hora del partido entre Uruguay y Paraguay cuando ya se habían producido dos polémicas importantes, una de ellas que tuvo que ver directamente con que la Celeste no se fuera al descanso en ventaja al no convalidarse un gol convertido por Jonathan Rodríguez el día de su debut como titular en la selección.

Minuto 23 El gol anulado

Uruguay había empezado bien, generado situaciones de gol, pero Paraguay logró recuperarse y empezó a inquietar. Cuando el partido se hacía intenso, con embates para un lado y para el otro, Luis Suárez invadió el área, sacó un remate, el balón fue trabado y lo recogió Matías Vecino, quien dio el pase atrás para el ingreso de Jonathan Rodríguez, quien disparó de primera y convirtió. El línea levantó la bandera y cobró offside.

En la repetición se apreció claramente que había un futbolista adelantado, pero era Matías Viña, quien no participó en la definición (sí en el inicio, porque fue quien recuperó la pelota en mitad de terreno e inició el ataque), no Vecino y menos el "Cabecita" Rodríguez, pues ambos habían llegado desde atrás.

🤔 Hay algo que me pierdo se ve.... pic.twitter.com/EQnn69FdDT — Jose Maria Gimenez (@JoseMaGimenez13) June 4, 2021

La única explicación posible que puede darse es que el árbitro Roldán entendió que Viña molestó la línea de visión del arquero Antony Silva, porque otra no puede ser.



Javier Castrilli, alguien autorizado para dar una opinión al respecto, expresó:

No hago más que repetir el gol de Rodriguez y no puedo creer que lo hayan anulado... TREMENDO — Javier Castrilli (@castrillijavier) June 3, 2021

Minuto 28 Amarilla a Matías Vecino

Matías Vecino fue a disputar la pelota con un rival y levantó mucho la pierna. Terminó raspando al paraguayo, quien sufrió un corte, y Roldán amonestó al uruguayo. Una vez más actuó el VAR, en este caso para revisar si era una posible tarjeta roja que finalmente no cayó. Y fue acertado, porque Vecino protagonizó una "acción temeraria" pero no cayó en "uso excesivo de la fuerza". Esa es la explicación por la cual fue amarilla incluso luego de haber sido revisada la jugada.

Minuto 44 Amarilla para Rodrigo Bentancur

Se terminaba el primer tiempo cuando Rodrigo Bentancur saltó a disputar un balón aéreo y estiró el brazo, impactando débilmente la nuca de un rival. El árbitro lo amonestó, razón por la cual no podrá jugar el martes en Venezuela. Pareció demasiado riguroso Wilmer Roldán, porque no hubo golpe y menos codazo. Además, fue la primera falta que hizo el volante celeste en el partido.