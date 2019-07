La polémica por el porcentaje del representante de Brian Rodríguez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol estudia por estas horas varias ofertas que llegaron por Brian Rodríguez, el juvenil de 19 años que atraviesa un gran momento en el equipo aurinegro.

Pero en las últimas horas surgió la polémica respecto al porcentaje que tiene el contratista del futbolista en la ficha del jugador carbonero.

Pablo Bentancur fue quien arrimó a Brian a Peñarol y cuando se acordó la llegada del riverense a los aurinegros, el empresario lo dejó pero con la condición de quedarse con un porcentaje de su ficha.

“A Brian Rodríguez su representante lo trajo a Peñarol con apenas 17 años y nos dijo ‘Me dan el 25% o me lo llevo a otro lado’ y no sabíamos si iba a explotar o no, no lo teníamos tan claro. Recién ahora con 20 años lo hizo”, le dijo Juan Pedro Damiani al programa “A Fondo” (Radio 1010 AM).

Por otra parte, Carlos Scherschener, integrante de la comisión de contrataciones de Peñarol, contó en “Las Voces del Fútbol” (Radio 1010 AM) que “hay un documento de hace dos o tres años que dice que le cedemos un porcentaje de Brian al contratista. No es lo ideal pero hay que ver también el contexto”.

Lo cierto es que muchos pensaban que la ficha de Brian Rodríguez era 100% de Peñarol, pero eso no es así y Pablo Bentancur tiene un 25%. De todas maneras, eso no impedirá que si llega una oferta contundente el futbolista pueda ser transferido.