“Es una barbaridad todo lo que se dice del pasivo porque no es cierto. El balance de Peñarol hasta el 2018 fue aprobado en la Asamblea y por un auditor que es grado 5 en Facultad de Ciencias Económicas como Alfredo Pignatta y también por una comisión fiscal que fue conformada por profesionales de primera línea”, le dijo Juan Pedro Damiani al programa “100% Deporte” (Sport 890).

Damiani agregó que “cuando terminamos nuestra gestión, el pasivo era de poco más de 17 millones de dólares y no es muy preocupante porque Peñarol tiene ingresos por 20 millones, si no fíjense en el pasivo del Real Madrid. Acá el problema está en que si debés 17 millones y tenés ingresos por un millón, algo anda mal”.

El expresidente aurinegro expresó que “en 2018 el pasivo creció unos siete millones pero no por una mala gestión, fue porque simplemente no se vendieron jugadores, no hay otra. Peñarol está muy sano. Yo hace 18 meses que me fui y pagaron 18 meses. No fue como en otros clubes que tuvieron que hacer una colecta para poder pagar el BPS”.



El Campeón del Siglo

Ante la consulta del estadio de Peñarol, Damiani dijo que “ese tema está claro porque había una deuda con el Banco República, Saceem y el que compró los terrenos que fui yo. Con el BROU el club está al día. Además, se paga con el acuerdo comercial que tenemos y también se producen algunas amortizaciones que crecen levemente en el tiempo pero también hay fuertes amortizaciones con la renovación de los palcos y las butacas del estadio”.

Por otra parte, Damiani remarcó que “el estadio de Peñarol no está en el pasivo ni el activo del club. La única obligación que tiene la institución es con el BROU que es garante y está totalmente al día porque se hizo un fideicomiso para no mezclar las cajas. Definitivamente no está en el pasivo y sí estará en el activo cuando se termine de pagarlo”.



Elogios a Jorge Barrera

“Peñarol está muy ordenado y se están haciendo las cosas muy bien. Hay un presidente luchando con la política. Jorge Barrera es un presidente espectacular pero es víctima de la política y de la vanidad de mucha gente que apuesta a ser presidente del club y que siguen hablando de política y seguramente ya están en campaña electoral para llegar a eso. Acá hay gente que habla y habla, y no hace nada”, dijo Juan Pedro Damiani.

El expresidente aurinegro remarcó la presencia de Carlos Sánchez y explicó que “había un organigrama de la dirección deportiva y estuvieron como tres años rompiendo las bolas con eso. Hoy el equipo gana con Carlos Sánchez, la mejor incorporación. ¿Se acuerdan que se hablaba de la estructura deportiva? Lo primero que se hizo fue rajar a Gonzalo de los Santos y dejar al Tío porque son cuestiones de manuales, de sentido común”.

Por otra parte, Damiani criticó a Ignacio Ruglio: “Pobre Nacho, habla de todo y no sabe de nada”, haciendo alusión a datos publicados en Dr. Chisme de Ovación.



“25% de Brian o me lo llevo a otro lado”

Juan Pedro Damiani habló también de la situación de Brian Rodríguez y en diálogo con el programa “A Fondo” (Radio 1010 AM), dijo que “en el fútbol cuando traen los jugadores en quinta o sexta te dicen o me das un porcentaje me lo llevo a otro lugar. Con Brian nos decían o nos das 25% o se va a otro lado. Fue así y así es en el fútbol”.

Además, el expresidente aurinegro contó que “hablé con Catino y a Brian lo trajo a los 17 años. Hay gente que tiene mucho que aprender porque el fútbol no es una ciencia exacta. Brian Rodríguez vale más ahora porque explotó después y a Catino habría que hacerle un monumento porque le hizo un contrato largo plazo a este jugador”.