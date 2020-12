El uno por uno del 2020 del plantel de Peñarol

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Peñarol cerró el pasado sábado su 2020 en materia de partidos. El equipo ya está de licencia y volverá a la cancha en 2021 a la espera de lo que suceda con el Torneo Clausura, que en esta jornada se definirá cómo se disputará.

El 2020 no fue un año más para el conjunto aurinegro porque tuvo elecciones y porque además en lo deportivo las cosas no salieron de la forma pensada. Es cierto que la pandemia puede haber influido en parte, pero no hay que dejar pasar que al conjunto aurinegro se le escaparon cuatro objetivos: Torneo Apertura, Torneo Intermedio, Copa Libertadores y Copa Sudamericana.

Pasaron dos técnicos y un total de 35 jugadores que en su mayoría se representan a continuación.

Hay casos como los de Hernán Novick, Kevin Lewis, Sergio Núñez, Nicolás Franco o los arqueros Thiago Cardozo y Martín Correa que también sumaron minutos, pero que lo hicieron de forma escasa durante la temporada. Y también los de Gabriel Rojas, Enzo Martínez y Facundo Pellistri que tuvieron minutos y luego se marcharon.

UNO POR UNO El año de los jugadores de Peñarol 7 Kevin Dawson La seguridad de siempre. Varios partidos sumó gracias a él. 7 Giovanni González Correcto en defensa. Muy bien en la ofensiva. Fue un atacante más. 4 Juan Acosta Cuando saltó al campo le costó mucho demostrar su mejor versión. 5 Robert Herrera Mejor de zaguero que cuando le tocó jugar como lateral. 7 Fabricio Formiliano A lo bueno que se le conoce en defensa, le sigue sumando gol. 7 Gary Kagelmacher Se adaptó a jugar por izquierda y lo hizo con muy buen rendimiento. 5 Rodrigo Abascal Perdió la titularidad y cuando jugó alternó buenas con malas. 6 Joaquín Piquerez Pasó a ser lateral y cumplió. La deuda pendiente: el gol. 4 Walter Gargano Las lesiones lo marginaron muchas veces y no pudo repetir. 6 Cristian Rodríguez La experiencia. Si está bien físicamente es muy gravitante.

Es por eso que este análisis se centra en aquellos que fueron habituales titulares o que se transformaron en habituales piezas de recambio tanto con Diego Forlán como con Mario Saralegui al mando.

En ese sentido, los más destacados terminaron siendo hombres como David Terans, Jesús Trindade, Giovanni González, Fabricio Formiliano o Gary Kagelmacher, quienes con su regularidad le lograron dar cierta estabilidad al conjunto aurinegro.

No en vano, varios de esos nombres se repiten tanto entre los jugadores con más partidos en el año como entre los máximos goleadores en el que se tendría que agregar a un Matías Britos que fue de menos a más, pero que terminó siendo importante y hasta ganándose la titularidad ante Agustín Álvarez Martínez, que alternó buenas y malas haciendo sus primeras armas en el plantel principal.

uno por uno El año de los jugadores de Peñarol 5 Krisztián Vadócz Pasó de ser titular indiscutido a casi no sumar minutos. 5 Agustín Álvarez W. El juvenil cumplió cada vez que le tocó saltar a la cancha. 8 Jesús Trindade Hizo un gran trabajo en el mediocampo en marca y juego 5 J. Urretaviscaya La lesión previo al debut le pasó factura. En su regreso fue irregular. 5 Christian Bravo Fue relevo y no siempre pudo mostrar por lo que lo fueron a buscar. 7 Facundo Torres De menos a más. Al encontrar el primer gol llegaron varios más. 9 David Terans La gran figura del año. El goleador con 12 goles y pieza clave en ataque. 6 Matías Britos De menos a más. Al encontrar el primer gol llegaron varios más. 5 Agustín Álvarez M. Otro juvenil que fue habitual verlo. Sumó tres goles y fue importante. 4 Xisco Jiménez Perdió su lugar y en varios juegos no fue ni siquiera suplente.