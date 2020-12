Es hora de votar: el Consejo de Liga define el resto del calendario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mañana se llevara a cabo la reunión del Consejo de Liga en la que se conocerá la posición de las diferentes instituciones, respecto a cómo continuará la temporada. Aunque alguno pueda sugerir que la misma no continúe.

Según ha trascendido extraoficialmente, pondrán tres posibilidades sobre la mesa. Una es que se termine el campeonato tal como está previsto: o sea que se jueguen los 15 partidos correspondientes al torneo Clausura. Y que se tome la foto de la tabla cuando haya que definir a Uruguay 4 y Uruguay 3 para la clasificación a las copas internacionales.

La otra es que el Clausura se dispute en dos series, como se juega el torneo Intermedio. Y la última es que se de por finalizada la temporada y que no se juegue el Clausura. En esta opción también se tomaría la posición de cada club en la tabla Anual para definir las clasificaciones a las copas internacionales. Y no habría descenso. Subirían los tres que vienen de la Segunda División, pero no bajaría nadie. Por lo que serían 19 las instituciones en Primera División.

Danubio es uno de los clubes que hoy está en posición de descenso, al igual que Cerro y Boston River. El equipo de la Curva de Maroñas fue Campeón Uruguayo en cuatro oportunidades y resulta extraño verlo en la posición que ocupa actualmente. Sin embargo, lejos están los danubianos de impulsar que la temporada finalice y no haya descenso.

“La posición de Danubio es que se jugué normalmente el torneo Clausura. Porque en este torneo está en juego el 40% de los puntos”, dijo el presidente de los de la franja, Arturo Del Campo. “Nosotros hicimos una gran inversión para contratar a Leonardo Ramos, que es el técnico mejor pago del fútbol uruguayo y contratamos siete jugadores para pelear la segunda parte del año. Y algunos de esos futbolistas no son baratos, más para una institución con muchos problemas económicos como la nuestra”, añadió el titular danubiano.

“Se jugó un campeonato extraordinario que no ha sido justo. Y va a seguir siendo injusto. Porque Danubio fue el más perjudicado con el COVID-19. Veníamos de ganarle a Nacional y se postergó el partido frente a Peñarol. Y cuando jugamos lo hicimos con futbolistas que llevaban 15 días sin entrenar por el virus”, explicó Del Campo, quien cree que es difícil que se pueda aprobar la postura de jugar el Clausura en dos series y sorteando los equipos para cada una de ellas. Por lo que podría resultar que queden todos los fuertes en una serie y los más débiles en otra. “Y además, con el coeficiente 2.14 hay clubes que duplican y van a pasar a cuatriplicar”, agregó.

“Danubio va a defender la postura de que se jueguen los 15 partidos del Clausura. Ahora si esto no se puede hacer, porque creo que en gran parte va a depender de que se flexibilicen los protocolos, entonces veremos. No puede ser que no se haya jugado la final del Intermedio por un positivo en un funcionario de seguridad de Nacional. Le digo a Ramos que hay dos campeonatos por delante: el deportivo y el sanitario. Y que hay que concientizar a los jugadores de lo mucho que deben cuidarse”, dijo el presidente.

“Si hay una propuesta diferente que no perjudique a Danubio, la estudiaremos. No somos tontos, y puede que una propuesta sin descenso pueda favorecernos, pero no la estamos impulsando”, insistió.

Defensor Sporting, es otro equipo, que si bien no está en la zona roja, está complicado. Los violetas también han sido campeones uruguayos en cuatro oportunidades. Y acostumbran a pelear arriba en cada temporada, pero esta vez, sólo tienen seis puntos más que Boston River en el descenso.

Al igual que Danubio, los del Parque Rodó pretenden que el torneo Clausura se juegue en forma normal, disputándose los 15 partidos, pues les parece lo más justo. Y pretenden, a su vez, reprogramar la próxima temporada. Tienen claro, que no votarán que el último torneo del año se dispute en dos series como el Intermedio.

“Eso no lo acompañamos seguro porque es absolutamente injusto. Un equipo puede haber estado abajo todo el año y gana tres partidos y se salva”, afirmó el vicepresidente de la institución Andrés Fleurquin.

Los violetas no votarán la postura de finalizar ahora la temporada y que no haya descensos. Así se lo confirmó a Ovación, el presidente Ney Castillo.

sastre Boston River va por la suspensión del descenso Boston River es uno de los clubes que en este momento está en zona de descenso. “Lo de las tres diferentes propuestas es extraoficial, en realidad todavía no sabemos lo que se va a discutir en el Consejo de Liga. Obviamente, si es así, vamos a votar la propuesta de terminar ahora la temporada y que no haya descenso, no lo voy a negar. Porque primero tenemos la responsabilidad con nuestro club, y después con el resto”, reconoció Roberto Perdomo, el presidente de la SAD de Boston River.

“De todas maneras habría que ver en qué condiciones sería lo de las suspensión de los descensos. Y si por ejemplo, va a haber más descensos el año que viene”, agregó Perdomo. “También queremos saber cuándo comenzaría la próxima temporada, porque una cosa es que arranque en marzo o abril del 2021 o que sea a mitad de año esperando que llegue la vacuna”.



¿SIN DESCENSO? Sin embargo, el presidente de la AUF, Ignacio Alonso, le explicó a Ovación, que la tercera postura, la que propone que finalice ahora la temporada y que no haya descensos no fue propuesta por ningún club a la comisión que se encargó de estudiar el calendario. Y aunque puede que algún oportunista llegue a plantearlo en el Consejo de Liga mañana, la decisión de suspender los descensos sólo puede ser tomada por el Congreso de la AUF-el que integran los clubes de la A, de Segunda, de Primera Amateur, OFI y los grupos de interés- y no por el Consejo de Liga.

LA LIGA. Los clubes que integran la llamada Unión de Clubes y que buscan la creación de la Liga Profesional, por su parte, intentarán llevar una posición conjunta. Y conversarán hoy al respecto.

Según dijo el dirigente de Fénix, Álvaro Chijane, creen que este momento es ideal para plasmar la Liga Profesional. “Con 20 equipos en Primera División. O sea que no habría descenso y subirían los tres que lograron el ascenso en Segunda, más el cuarto con mejor puntaje”, explicó el dirigente albivioleta.

Sin embargo, no está de acuerdo en que se de por finalizada la temporada sin jugar el Clausura porque Fénix quedaría afuera de las copas internacionales. Pero sí en que el Clausura se juegue en dos series. “Para achicarlo lo más posible y los ocho de arriba en el Anual sean los que clasifiquen”.

Montevideo City Torque aún no tiene una postura tomada, Pedro Bordaberry mantendrá este mediodía una reunión por Zoom con las autoridades del City Football Group para definir el asunto.

De todos modos, Bordaberry, ex interventor de la AUF, le aseguró a Ovación al igual que Alonso, que la decisión de suspender los descensos y finalizar ahora la temporada solo puede ser tomada por el Congreso de la AUF y no por el Consejo de Liga.