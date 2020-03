Peñarol y un triunfo que fue todo corazón frente a Jorge Wilstermann

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ganar no solo era lo más importante para Peñarol anoche, sino que también era lo único. No había otra opción. Y lo logró. Jugando con 10 hombres en el Estadio Campeón del Siglo y con más empuje que fútbol, el aurinegro se recuperó de tres encuentros sin triunfos y además, sumó sus primeros tres puntos en la Copa Libertadores 2020.

Ahora bien, hay que analizar cómo se dio una victoria que en los papeles parecía accesible y que durante la primera parte pudo consumarse sin problemas, pero otra vez la definición volvió a poner en vilo al carbonero.

Es que desde que el venezolano José Argote le dio inicio al partido, el equipo de Diego Forlán dominó a un Jorge Wilstermann que apeló a un 1-5-3-2 para defenderse e intentar salir rápido de contragolpe, pero que en los primeros 45’ solamente buscó con remates de media distancia.

Mientras tanto, Peñarol no paraba de atacar. Lo hizo desde el primer momento hasta el último de ese primer tiempo partiendo del buen trato de pelota que desde la mitad de la cancha tenía a un efectivo Krisztián Vadócz en los pases con Jesús Trindade colaborando en el doble cinco con el 1-4-4-2 con el que el aurinegro comenzó jugando.

Con Facundo Pellistri por momentos imparable por la banda derecha del ataque, sumándose Giovanni González en varias oportunidades en la ofensiva, el carbonero empezó a generar mucho peligro sobre el área rival.

Así empezaron a gestarse varias situaciones de riesgo mientras la zaga de Jorge Wilstermann no podía contener a pesar de tener cinco hombres.

Por momentos era una tras de otra, muchas por las bandas y algunas por el callejón central, pero nuevamente había un punto flaco en la ofensiva aurinegra: la definición.

Otra vez el equipo carecía de profundidad en el ataque, pero anoche no faltaron las chances. Peñarol las creó, las generó y piso muchas veces el área de Jorge Wilstermann intentando llegar al gol. No pudo.

David Terans siempre quiso en el ataque e intentó un recurso poco utilizado, pero con la lluvia y la cancha mojada, era necesario anoche: el remate de media distancia.

El venezolano José Argote en el partido entre Peñarol y Jorge Wilstermann. Foto: Nicolás Pereyra.

Luis Acevedo también tuvo las suyas dentro del área, pero estaba peleado con el gol. Erró situaciones increíbles y luego fue sustituido para que se produjera el debut de Matías Britos con la camiseta de Peñarol a los 63’ de juego.

Antes, a los 49’, el aurinegro se quedó con 10 por la expulsión de Rodrigo Abascal en una decisión exagerada de un José Argote que seguía teniendo errores y el equipo de Diego Forlán se quedó con 10.

De ahí en más, a pesar de ya no generar tantas situaciones de peligro, el aurinegro fue más vertical en su juego y a los 68’ llegó el tan ansiado gol. Fue en contra y lo hizo Alejandro Melean en su propio arco.

Peñarol respiró, pero no tanto. Con la ventaja de ese 1-0 a favor, el rival se le vino arriba, le generó situaciones de peligro y a los 66’, Argote no cobró un penal de Vadócz sobre Humberto Osorio y a los 85’, “Pochi” Chávez estrelló un tiro libre en el horizontal tras una falta del húngaro, pero luego de no cobrar una infracción de Juan Pablo Aponte sobre David Terans.

Los minutos pasaron y anoche, Peñarol cerró mejor el partido, se aferró a esa mínima ventaja, bancó con 10 jugadores, puso más corazón que fútbol y respiró: sumó su primer triunfo en la Libertadores 2020.

El gol de Peñarol frente a Jorge Wilstermann en el Campeón del Siglo. Foto: Nicolás Pereyra.

EL PARTIDO Las jugadas más importantes en el CDS

PENAL NO COBRADO SOBRE ACEVEDO

A los 9’, Vadócz sacó un remate de media distancia que atajó Giménez y en el rebote lo bajaron a Acevedo. Argote no cobró.



GARY Y UNA PATRIADA EN LA OFENSIVA

A los 17’, Kagelmacher encaró en velocidad desde su campo y casi le da un pase gol a Terans en el área rival.



PEÑAROL SE QUEDÓ CON 10

Rodrigo Abascal fue expulsado a los 49’ en una decisión apresurada de José Argote.



SE ROMPIÓ EL CERO EN EL PARTIDO

​A los 68’, Giovanni encaró por la derecha, mandó el centro y Melean la metió en su arco.



DAWSON, EL SALVADOR DE PEÑAROL

El arquero de Peñarol salvó el empate a los 79’ tapándole un disparo a Humberto Osorio.

