Peñarol puso en marcha la operación Los Ángeles con Diego Forlán a la cabeza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Diego Forlán apronta el Peñarol 2020 que con 24 jugadores ya puso primera en Los Ángeles para continuar con la pretemporada de cara a un año con desafíos importantes para los aurinegros.

A la espera de lo que suceda en las próximas horas con la situación de Luis Acevedo, quien por no haber firmado aún su contrato no ha viajado a Estados Unidos, y de Gary Kagelmacher, que todavía no logró desvincularse del Kortrijk de Bélgica, el entrenador afianza su idea.

Peñarol arrancó los trabajos fuertes en Los Ángeles By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol arrancó los trabajos fuertes en Los Ángeles

Con nueve de las 10 incorporaciones que pidió, Forlán busca dejar en claro su estilo de juego pero sobre todo, el de trabajo.

La intensidad marca cada entrenamiento. Así lo dejó en claro el cuerpo técnico desde el 6 de enero y lo confirmó durante cada sesión que se realizó en Montevideo.

Ahora, en estos 10 días que Peñarol tendrá en Los Ángeles, el desafío es seguir trabajando de esa manera, pero con un condimento más que especial: jugar partidos.

El hincha quiere ver en acción al Peñarol de Diego Forlán y la expectativa es bastante grande por no decir enorme.

Peñarol presentará su plantel el viernes 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol presentará su plantel el viernes 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba

Pero no solo eso, también quiere ver cómo están las nuevas incorporaciones y cómo arrancan el año los jugadores que continúan en el club.

Para eso hace falta trabajo y “Cachavacha” lo está llevando a cabo junto a sus colaboradores. Los jugadores están motivados y con ganas de salir a escena para ver dónde están y seguir enfocándose en los dos grandes objetivos que el aurinegro tendrá en esta temporada: retomar la conquista del Campeonato Uruguayo a nivel local y poder superar la fase de grupos de la Copa Libertadores de América en el plano internacional.

Nada será fácil, pero tampoco imposible. Si hay algo que Peñarol priorizó en el inicio de este año fue el armado del plantel. Mientras el Consejo Directivo trabajaba junto a la comisión de fútbol con el tema altas y bajas, los tiempos no se acotaron y salvo la llegada de Kagelmacher que se presume está cercana, el resto de las incorporaciones ya entrenan junto a Diego Forlán.

Matías Britos y Thiago Cardozo en el entrenamiento e Peñarol en Los Ángeles. Foto: @OficialCAP.

Y esa era una de las grandes prioridades tanto de los dirigentes como del cuerpo técnico: tener el plantel completo para empezar a trabajar y contar un tiempo prudente.

En Peñarol parece haber quedado atrás el tema de las incorporaciones a último momento y salvo, como ya explicaron desde el club, que el plantel sufra alguna baja de relevancia (se habla de la partida de Fabricio Formiliano), no vendrán más jugadores.

Es un tema no menor ya que Diego Forlán podrá trabajar con todos los jugadores que pidió para plasmar su idea y ver cómo puede armar el equipo pensando en los amistosos de la pretemporada pero sobre todo, en la actividad oficial que afrontará en 2020.

Otro punto clave y no menor es que en este tipo de pretemporadas sirven para que los jugadores se sigan conociendo y no solo dentro de la cancha, sino también por fuera de ella: concentraciones, charlas, mates, cartas, juegos, play station y demás.

El operativo Los Ángeles ya está en marcha en Peñarol y Diego Forlán quiere sacarle el máximo provecho.