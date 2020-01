En la dulce espera: Luis Acevedo espera soluciones para viajar a Los Ángeles

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Peñarol y los representantes de Luis Acevedo aún no acordaron la renovación del contrato del delantero, quien espera por estampar la firma y poder viajar a la pretemporada del aurinegro en Los Ángeles.

Es la gran novela del verano y ya no quedan dudas. Cuando se pensaba que Diego Forlán iba a contar con el plantel completo en Estados Unidos, Acevedo se quedó sin tomar el avión con sus compañeros ya que aún no se llegó a un acuerdo para que el vínculo de delantero se renueve.

Peñarol marcó la cancha con la situación de Luis Acevedo: si no firma no viaja By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol marcó la cancha con la situación de Luis Acevedo: si no firma no viaja

¿Qué pasa? Las partes están alineadas y la voluntad del futbolista de 23 años que anotó goles con la camiseta de Peñarol en 2019 es quedarse en el club.

Según supo Ovación, desde el Consejo Directivo carbonero se le comunicó a los empresarios Sebastián Taborda y Gonzalo Sorondo (Faro Sports, la empresa que maneja a Acevedo) que si Luis no firmaba su nuevo contrato con el club, no viajaba a Estados Unidos.

Peñarol presentará su plantel el viernes 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Peñarol presentará su plantel el viernes 31 de enero frente a Belgrano de Córdoba

Pero la molestia de Taborda y Sorondo radica en que, según expresaron, Peñarol no se manejó de la mejor manera con la situación, sobre todo porque no pensó en el jugador que, autorizado por sus representantes, comenzó la pretemporada el lunes 6 de enero en el Estadio Campeón del Siglo sin haber renovado su vínculo.

Luis Acevedo en el aeropuerto de Carrasco. Foto: Darwin Borrelli.

“Las cosas siempre estuvieron abiertas y si éramos otros le decíamos a Luis que no entrenara en Peñarol, ya que aún no tenía su contrato firmado, pero como queremos siempre lo mejor para nuestros futbolistas le dejamos esa libertad, porque además la negociación estaba acordada. El 5 de enero el vicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, me dijo que le iban a renovar. Entonces entendimos que lo mejor era que entrenara. Luis está en Peñarol. No firmó todavía pero sigue entrenando en el club ya que hoy (por ayer) lo hizo con la Tercera División en Montevideo”, le dijo Sebastián Taborda al programa “Último al Arco” (Sport 890).

Joaquín Zeballos, el delantero en el que piensa Peñarol si Acevedo no renueva By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Joaquín Zeballos, el delantero en el que piensa Peñarol si Acevedo no renueva

Por otra parte, fuentes carboneras confiaron a Ovación que lo que resta solucionar es el contrato de Luis Acevedo y que se continúa negociando, más allá de que Taborda remarcó que desde el 5 de enero nadie se comunicó con Faro Sports para estampar la firma: “No me gustó nada la forma en la que actuaron con Acevedo. Fue el goleador de Peñarol y queríamos una mejora en su salario. Me dijeron que el futbolista no podía entrenar sin contrato, pero hace 10 días que está con el plantel trabajando”.

Lo cierto es que de momento Acevedo está entre la espada y la pared, entrenando con la Tercera División de Peñarol en Montevideo y a la espera de una resolución entre las partes para poder firmar su nuevo contrato con el club.

Barrera sobre Forlán: “Le dije que se retire en Peñarol y me dijo que volvía cuando necesitara un entrenador” By Enrique Arrillaga MIRA TAMBIÉN Barrera sobre Forlán: “Le dije que se retire en Peñarol y me dijo que volvía cuando necesitara un entrenador”

El diálogo está abierto y tanto desde Peñarol como de Faro Sports se pretende llegar a un arreglo, ya que Acevedo es uno de los jugadores con los que Diego Forlán quiere contar en este 2020, pero hasta que no se solucione el tema contractual, el delantero no podrá sumarse a los entrenamientos en Los Ángeles.