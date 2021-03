Peñarol se lo ganó a River Plate sin sufrir y no se baja de la pelea por el título

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No sufrió. No se replegó ni se tiró atrás. No terminó pidiendo la hora. Peñarol tuvo una noche redonda en su regreso al Estadio Campeón del Siglo y el triunfo por 2 a 0 frente a River Plate lo mantiene en la pelea por su gran objetivo: el título del Torneo Clausura.

Más allá de que en la primera parte al equipo de Mauricio Larriera le costó mucho entrar en el partido, pues no lograba mostrar el juego de juegos anteriores ya que tenía pocos circuitos de fútbol y escasas llegadas al área rival, luego del gol y en el complemento, creció.

Pero como muestra de esa falta de fútbol ofensivo, Peñarol tuvo una variante: Fabricio Formiliano jugando en largo habilitó muy bien a Giovanni González por la derecha y luego le metió un certero cambio de frente a Facundo Torres.

Machado se jugó a su derecha y Britos la puso alta y a la izquierda. Foto: Leonardo Mainé

Lo cierto es que apenas un intento de Joaquín Piquerez desde afuera del área y un tiro libre de Jesús Trindade después de una patriada ofensiva de Gary Kagelmacher —a quien le cometieron falta al borde del área— habían sido las aproximaciones del aurinegro sobre el arco de Lucas Machado, hasta que a los 35’ el guardameta darsenero bajó a Facundo Torres en su área, Andrés Cunha cobró penal y Matías Britos la mandó a guardar a los 36 minutos.

Creció Peñarol con el gol. Tres minutos después Giovanni González tuvo el segundo y Machado lo evitó.

Pero River no se desdibujó, sino todo lo contrario. Con Matías Arezo y José Neris en la ofensiva el darsenero inquietó, pero no tuvo profundidad y cuando exigió a Dawson, Kevin respondió bien.

Matías Britos celebra su séptimo gol en el Uruguayo. Foto: Leonardo Mainé.

En el complemento y cuando otra vez se abría la interrogante que persigue a Peñarol acerca de cómo iba a encarar el segundo tiempo, el partido empezó a liquidarse porque a los 47’ y tras una muy buena jugada de Juan Acosta (una de las grandes figuras de Peñarol) el “Canario” Agustín Álvarez Martínez puso el 2-0. Un gol de mucha tranquilidad.

River hizo cambios pero se alejó del área mirasol y el local manejó el fútbol, la pelota y las situaciones de peligro porque tuvo varias como para aumentar, pero la mala definición y Machado se lo impidieron.

De todas maneras, por primera vez en el 2021 el carbonero no terminó sufriendo sino que, por el contrario, supo cerrar el partido con fútbol, con tenencia de pelota y generando situaciones como para anotar más goles.

Mauricio Larriera consiguió su primer triunfo como técnico de Peñarol en el Campeón del Siglo y el equipo no solamente sumó tres puntos vitales para seguir en la lucha por el Torneo Clausura, sino que además fue efectivo en el área rival para pegar en momentos justos. Lo ganó sin sufrir y no se rinde.