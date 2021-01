Peñarol dio señales negativas: el equipo no tuvo juego y resignó puntos importantes

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mauricio Larriera no se guardó nada. De lo que tenía a disposición, puso todo para visitar a Cerro en el Estadio Luis Tróccoli en su estreno como técnico de Peñarol.

Pero el resultado no fue el esperado. El juego tampoco. El carbonero empató 1-1 y comenzó el Torneo Clausura dejando puntos que también repercuten en la Tabla Anual.

Y más allá de que el tiempo de trabajo fue escaso para el nuevo entrenador y que las ausencias le impidieron plasmar en la cancha el sistema que pretendía utilizar, el rendimiento colectivo mirasol distó y mucho de lo que la calidad del plantel puede dar. Incluso las individualidades tampoco pudieron desnivelar ante un rival que a pesar de estar luchando por no descender, fue ordenado, se defendió bien y cuando se largó a jugar en ataque, complicó.

Larriera apeló a un 4-2-3-1 con Walter Gargano y Agustín Álvarez Wallace en el doble cinco, con Cristian Rodríguez por delante de Ariel Nahuelpán y con Facundo Torres y Jonathan Urretaviscaya a sus costados.

Pero tanto el “Mota” como el “Cebolla”, dos jugadores que son importantísimos en este Peñarol, ayer no pudieron mostrar ni desplegar su juego. No gravitaron y el equipo lo sintió demasiado.

Mauricio Larriera y Darío Rodríguez. Foto: Marcelo Bonjour.

¿Qué pasó? En primer lugar la falta de fútbol quedó en evidencia en los referentes carboneros y por otro no ofrecieron variantes al 4-1-4-1 que puso Cerro, poblando la mitad de la cancha y no dejándole espacios al mirasol para la generación de fútbol.

Así fue que al no tener los volantes la pelota para empezar a construir fútbol, Facundo Torres y Jonathan Urretaviscaya no lograban conectar. Cuando lo hicieron, Peñarol se puso en ventaja a los 21’, luego que el “Cuervo” encaró en velocidad por el callejón central y habilitó al “Rayo”, que dentro del área definió cruzado para el 1-0.

Esa fue la única acción ofensiva de Peñarol en una primera parte en la que Cerro pudo jugar más en campo rival generando acción por la derecha de su ataque, desnudando severos problemas de Robert Herrera, quien a los 55’ fue sustituido por el juvenil Valentín Rodríguez, quien hizo su debut en Primera División con 19 años y cumplió.

Fabricio Formiliano erró un gol increíble en el Tróccoli. Foto: Marcelo Bonjour.

Cinco minutos después llegó el empate del albiceleste tras un penal de Kevin Dawson —fue expulsado— sobre Maicol Cabrera, quien no perdonó y puso el 1-0.

Con 10, Peñarol mejoró pero no inquietó demasiado. No hubo circuitos, no se generaron opciones claras de gol y el inicio de la Era Larriera dejó señales negativas, porque el carbonero empezó el Torneo Clausura dejando puntos por el camino. Debe mejorar y el jueves tendrá otra prueba para sumar o empezar a preocuparse.