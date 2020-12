Peñarol no confirmó a su nuevo entrenador, pero Mauricio Larriera está a un paso

Ahora sí. Llegó el día. Luego de reuniones y reuniones, salvo que pase algo fuera de lo común, en el correr de esta jornada Peñarol anunciará a su nuevo entrenador en lo que sin duda fue una de las búsquedas más confusas de los últimos tiempos.

En ese sentido, el nombre de Mauricio Larriera es el que sacó una notoria ventaja y que podría hoy mismo ser anunciado pese a que fuentes aurinegras le informaron a Ovación en las últimas horas de la noche que no está confirmado, pero sí muy encaminado.

La pandemia complicó y eso alteró algunos planes, pero la lista de nombres fue muy grande y todos los días parecía agregarse uno más.

Larriera, con quien se reunió la dirigencia mirasol en la pasada jornada, saca ventaja por encima de Martín García y Paolo Montero, los dos entrenadores con los que también se conversó ayer sobre sus posibles proyectos en los aurinegros.

“Nos hemos juntado con todos y hemos escuchado a todos. Simplemente falta tomar la decisión final. Nosotros vinimos a las 9 de la mañana y nos vamos a ir a las 21:00. Los socios tienen que saber que estamos trabajando para darle lo mejor a Peñarol”, expresó Ignacio Ruglio, presidente aurinegro, tras la reunión con el extécnico de Racing, Defensor, Danubio y Wanderers en nuestro país y precisamente pasadas las 21 horas fue que el rumor de que era el hombre con más chances empezó a tomar mucha más fuerza.

La lista, que en el final contó con estos tres candidatos, cabe recordar que tuvo nombres como los de Gustavo Poyet, Diego Forlán, Julio Ribas, Diego López o Mario Saralegui que fueron descartados y también algunos que aventuraron con Sebastián Beccaccece, Juan Antonio Pizzi o Fabián Coito.

Hoy lo confirma Peñarol, pero lo cierto es que Larriera, por varios cuerpos, parece ser el hombre indicado.

Mauricio Larriera

El hombre que sacó buena ventaja

De los tres que quedan en carrera, Mauricio Larriera es el único que no tiene pasajes por Peñarol, pero eso no parecería ser impedimento para que termine asumiendo el cargo de entrenador en el conjunto aurinegro.



De hecho, es el que corre con más ventaja para quedarse con el puesto de director técnico de cara al inicio de 2021 y todo indica que en esta jornada será anunciado y que el próximo 5 de enero comenzaría a entrenar en Los Aromos cuando el plantel mirasol regrese de la licencia.



El nombre de Larriera surge desde la estructura deportiva y porque es un proyecto que interesa precisamente al nuevo director deportivo del club, Pablo Bengoechea. El riverense tiene considerado desde hace tiempo a Larriera como el principal candidato y hoy sería el indicado según entiende la dirigencia mirasol.



Haciendo un análisis de lo que es hasta el momento su camino como entrenador, Mauricio Larriera tuvo su primera experiencia en el fútbol de Paraguay dirigiendo al Sol de América.



En su retorno al fútbol uruguayo pasó por Racing donde tuvo muy buenos resultados.



Dirigió el Torneo Clausura de la temporada 2013/14 en la finalizó séptimo y luego fue la gran sorpresa en el Torneo Apertura de la temporada 2014/15 finalizando en la segunda posición por detrás de Nacional.



En total dirigió 30 partidos con 17 victorias, cinco empates y ocho derrotas y esos buenos resultados le permitieron dar un salto de calidad y llegar a Defensor Sporting.



Con el conjunto violeta no tuvo malos resultados ya que en 15 partidos ganó siete juegos, empató seis y perdió solo dos, pero tras ese puñado de encuentros tuvo la posibilidad de ir a Catar para dirigir al Al Wakrah de aquel país. Ahí iba a comenzar un periplo que también lo tuvo en Godoy Cruz de Argentina y O’Higgins de Chile hasta que retornó a Uruguay.



Este segundo turno por el fútbol local no tuvo el mismo éxito que lo que había sido en los equipos de Sayago y de Parque Rodó ya que estuvo al frente de Danubio y Wanderers y no cosechó buenos números.



En ambos estuvo 15 partidos. En el de la Curva de Maroñas perdió ocho y en el bohemio tuvo un gran arranque en el Apertura 2020 invicto hasta la fecha 9, pero fue destituido tras una racha de seis juegos sin ganar.