La Asociación pedirá reunión con Infantino para dar marcha atrás la intervención

"Vamos a hacer la contestación a la FIFA y vamos a pedir una entrevista con (Gianni) Infantino para aclarar los conceptos de la carta que no se ajustan a la realidad", dijo el actual presidente de la AUF en Radio Universal una vez terminada la Asamblea de Clubes en la calle Guayabos luego de recibir el comunicado de la FIFA anunciando la intervención.

A la vez, dijo que ​"es lógico que continuemos hasta que estén las nuevas autoridades", sobre los cuatro Ejecutivos, en referencia a él, Alejandro Balbi, Roberto Pastoriza e Ignacio Alonso.

La respuesta que le dará la AUF a FIFA y lo que le dirá en caso de tener una entrevista es que "el proceso electoral se ajusta a lo que marca el estatuto", según sostuvo Welker. "Creo que hay una mala información que tiene la Conmebol que no sé de dónde surgió. Nosotros vamos a hacer mucho énfasis en eso. Acá se está cumpliendo un proceso electoral conforme a lo que marca el estatuto vigente de la Asociación Uruguaya de Fútbol", agregó.



"Lo siento injusto porque el argumento que maneja la Conmebol no es real. Si la AUF no estuviera cumpliendo con el estatuto me parecería hasta lógico. La AUF no violentó nada. Somos conscientes que la FIFA nos ha llamado la atención varias veces por el tema que el estatuto está muy lejos de aprobarse. Sabíamos que el 2 de diciembre era el último plazo, pero aprovecharon esta carta de Conmebol para esta decisión", aclaró.

"Voy a hablar con Infantino mañana. Tenemos una buena relación, esperamos poder revertir esta decisión", sentenció.

Además, esta decisión de la FIFA de intervenir en la AUF "se agrega a las circunstancias que teníamos que ya dejaban mucho que desear, ahora se agrega esto que es una circunstancia triste para la Asociación Uruguaya de Fútbol. No se merecía esto".

"Era lógico que teníamos los ojos de la FIFA y la Conmebol sobre nosotros", dijo al notarlo en la reunión del Consejo Ejecutivo de la Conmebol realizada la semana pasada.

"Vamos a pedir esa reunión con (Gianni) Infantino y la secretaria general", finalizó Welker.