¿Cómo palpitan Bergessio y Álvarez Martínez los clásicos por Copa Sudamericana?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El domingo 4 de julio habrá clásico en el fútbol uruguayo. Nacional y Peñarol se medirán en el Gran Parque Central por la novena fecha del Torneo Apertura, pero ese no será el único duelo entre tricolores y aurinegros en el mes ya que por Copa Sudamericana se volverán a ver las caras unos días después.

El 15 de julio, en el Gran Parque Central, y el 22 de julio, en el Campeón del Siglo, se reeditarán duelos que por torneos internacionales no se juegan desde hace 22 años y los jugadores saben que serán choques de mucha trascendencia.

Así también lo hicieron saber Gonzalo Bergessio y Agustín Álvarez Martínez, los goleadores que tienen ambas instituciones y que en diálogo con la cuenta oficial de la Copa Sudamericana expresaron sus sensaciones previo a estos encuentros.



"Acá los clásicos son diferentes y se viven de otra manera. Se habla desde hace mucho tiempo y la gente te lo hace sentir distinto, pero en los equipos grandes siempre está esa presión", sostuvo Gonzalo Bergessio.

🇺🇾🧐¿Cómo se vive el clásico uruguayo?



🏆Gonzalo Bergessio, capitán de @Nacional contó cómo vive el país el partido de los octavos de final contra @OficialCAP, cómo se preparan y confesó su deseo de consagrarse campeón de la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/h85YZIWAOH — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 29, 2021

El goleador y capitán tricolor manifestó: "Son partidos muy buenos porque además son clásicos a nivel internacional que serán históricos, pero nos estamos preparando y esperando que lleguen".

El argentino no ocultó su deseo de pelear por la competencia internacional tanto por el objetivo grupal como para cumplir un deseo personal. "Para mí tanto la Sudamericana como la Libertadores son torneos que son un sueño para cualquier jugador sudamericano y yo tengo el sueño de levantar el trofeo de una competencia internacional y no me voy a rendir. Trataré de dar lo mejor para conseguirlo y dejar todo en la cancha para Nacional".

👏🤩¡La historia detrás del apodo!



🤍💙Gonzalo Bergessio contó el origen del apodo Lavandina.



🔜Disputará los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana ante @OficialCAP. pic.twitter.com/cRsjJLa9GR — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 30, 2021

La celebración del gol de Gonzalo Bergessio con Leandro Fernández. Foto: Estefanía Leal.

Del otro lado se encuentra Agustín Álvarez Martínez. Para el joven goleador aurinegro significará una oportunidad muy importante de seguir demostrando su poderío dentro del área y no disimula la ilusión ante estos juegos.

🟡⚫️¿Cómo vive @OficialCAP el clásico uruguayo?



🇺🇾Agustín Álvarez Martínez, contó cómo se prepara para jugar contra @Nacional los octavos de final de la CONMEBOL #Sudamericana y las expectativas que tiene. pic.twitter.com/9ftbJUgR1y — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) June 30, 2021

"Me encanta que haya sido el clásico. Nosotros vamos a trabajar de la misma forma de la que veníamos trabajando. Hemos tenido buenos resultados, se ha demostrado en los partidos de Copa pero es una rivalidad muy linda", sentenció.



"Tuve un par de clásicos y sé lo que significa. Capaz que por Copa cambia, pero la verdad que es algo muy lindo jugar contra el tradicional rival, nosotros y ello van a dar todo para clasificar", aseguró.

👏"El mayor cambio que tuve fue cuando nació Juli"



🇺🇾El delantero de @OficialCAP, Agustín Álvarez Martínez, contó cómo cambió su vida tras ser padre a los 16 años. pic.twitter.com/9g3m4oBld8 — CONMEBOL Sudamericana (@Sudamericana) July 1, 2021

Agustín Álvarez Martínez y el beso al escudo de Peñarol. Foto: Juan Manuel Ramos

"Somos los equipos más grandes del país, es una rivalidad de siempre desde que se formaron, entonces obviamente que es un típico clásico. Acá se dice que los clásicos hay que ganarlos sí o sí y eso lleva a tener más rivalidad y al ser los equipos mas grandes, son los que supuestamente tienen los mejores jugadores, se hacen parejos y los hinchas lo sentimos de otra forma", manifestó el atacante.



El canario también se animó a definir qué espera de Nacional y aseguró: "Tiene gran equipo, por algo están dónde están como nosotros. No lo he visto con mucha profundidad, pero tienen muy buena delantera y entonces vamos a cuidarnos de eso, pero a medida que se acerque la fecha del partido nos vamos meter de lleno en el rival".