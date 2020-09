El padre de Messi avisa: "Es difícil que Leo se quede en el Barcelona"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Antes de reunirse con Josep Maria Bartomeu y recién llegado a Barcelona, Jorge Messi, el padre de Lionel, dijo de forma tajante: "Está difícil, difícil que se quede en el Barça".

Jorge Messi rompió su silencio nada más bajar del taxi que lo desplazó desde el aeropuerto hasta la oficina que tiene en Barcelona. En declaraciones a 'Deportes Cuatro', dijo: "No sé nada del Manchester City y no he hablado con Pep Guardiola".

Eso sí, antes de juntarse con Bartomeu, lo que acontecerá este miércoles, pintó el panorama futuro con esta frase: "Es difícil que Leo se quede".

Claro que la desvinculación no parece que sea tan fácil de alcanzar. El Barça mantiene que el jugador es intransferible y que sólo se irá si paga una cláusula de rescisión, de 700 millones.

Por su parte, Jorge Messi considera que el contrato de su hijo con el Barça está extinguido en virtud de una cláusula liberatoria, que está amparada por las especiales circunstancias de la temporada del COVID-19, y que se puede marchar gratis.