Pablo Ceppelini: “No hay que dramatizar, dependemos de nosotros y es lo importante”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Pablo Ceppelini fue la figura de Peñarol en la derrota del aurinegro por 2 a 1 anoche en el Defensores del Chaco ante River Plate de Asunción en la quinta jornada del Grupo E de la Copa Sudamericana.

El volante que tuvo incidencia en el único gol carbonero tras un pase filtrado para Giovanni González para que luego anotara Agustín Álvarez Martínez contó en conferencia de prensa que “el que vino hoy (por ayer) a proponer fue Peñarol y lastimosamente nos terminamos llevamos una derrota inmerecida, pero seguiremos trabajando tranquilamente porque si la próxima semana ganamos en Perú, clasificamos”.

El futbolista de 29 años remarcó que “siempre tratamos de hacer un juego de posesión con el manejo de la pelota y buscando los espacios, pero River Plate estaba compacto y cerrado en su campo y las cosas no fueron sencillas. De todas maneras tratamos de mover la pelota de izquierda a derecha y encontramos el empate. Y por cosas del fútbol se nos escapó al final un empate que nos servía”.

Acerca de cómo se dio el encuentro en el Defensores del Chaco, Ceppelini agregó que “teníamos claro que ellos propondrían un partido largo, con infracciones y cortándonos los circuitos de juego que es lo que mejor veníamos teniendo. El equipo siempre estuvo bien, con ganas de proponer y generar esos circuitos pero quizás no pudimos ser tan punzantes en los últimos metros y también nos faltó poder rematar de afuera del área”.

Por último, Pablo Ceppelini expresó que “el rival no nos exigió mucho y nosotros tuvimos más situaciones que ellos, pero no ganamos. Esto es fútbol y hay que seguir trabajando. No hay que dramatizar porque dependemos de nosotros mismos y eso es lo más importante”.