Óscar Tabárez: "La victoria nos deja conformes, pero no es para festejar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Tres fechas tuvieron que pasar para gritar la primera victoria de Uruguay en la Copa América. La Celeste derrotó 2-0 a la selección de Bolivia y el maestro Tabárez expresó que están contentos con la victoria, pero "no es para festejar". "Nos deja conformes hasta que empezamos a preparar el partido ante Paraguay", acotó.

"El objetivo era mejorar el juego y ganarlo. Al ver lo que ocurrió en la cancha creo que los dos se cumplieron, quizá el marcador no refleja la superioridad que tuvo Uruguay, pero considerando toda la situación estamos conformes", expresó el DT. "No es algo malo tener cosas para mejorar, ahora vamos a tener cuatro días que es como una bendición para nosotros, ahí vamos a tratar de favorecer la recuperación de los futbolistas, clasificar a la siguiente fase lo mas arriba que podamos. Conforme porque otros problemas que tuvimos otras veces en el aspecto defensivo no ocurrieron", añadió.

En un triunfo donde la selección uruguaya tuvo más ocasiones de gol que los anteriores encuentros, Tabárez fue positivo con la evolución:"Nos pareció que el juego mejoró mucho, supimos llevar la pelota hacia adelante y la intensidad la pusimos en el último cuarto de cancha, se trabajó muy bien en la salida y en el medio campo no se resintió para nada. Eso me tiene satisfecho porque es algo en lo que no estábamos bien, pero no es que ya hemos transformado, en esta ocasión logramos lo que todos queríamos, eso genera más confianza y de eso se trata este deporte".

Tras ser consultado sobre si el resultado quedó corto, Tabárez respondió: "En el primer tiempo ya habíamos tenidos siete tiros al arco. Fallamos en una situación clara, llegamos jugando con pases al centro del área y delanteros nuestro enfrentados al arquero le pegaron y no fueron goles... Hay que considerar que no es una cosa muy normal, son jugadores que tienen antecedentes impresionantes en sus capacidad de goleo".