Óscar Tabárez: "Este partido para nosotros es como una final"

Ya quedó atrás la tristeza de la derrota 1-0 en el debut de la Copa América 2021 ante Argentina y también el empate 1-1 con Chile que dejó mejores sensaciones. Ahora viene un partido clave, ante Bolivia, quizás el rival más accesible del grupo y al que la Celeste debe vencer para asegurar el pasaje a los cuartos de final. Y Óscar Tabárez habló de la importancia de este juego.

El seleccionador de Uruguay resaltó la mejoría en el juego, la intensidad que le dieron los cambios al equipo en el segundo tiempo ante los chilenos, de cómo venía afectando la falta de gol y adelantó que si la Celeste supera la primera fase será un equipo diferente.

La mejoría en el juego

"Que se haya roto la racha sin goles me deja contento, pero más todavía que haya sido consecuencia de algo más importante como la mejoría que hubo en el juego. Por momentos le impusimos cosas a un rival difícil conmo Chile y la sensación es que logramos muchas de las cosas que queríamos ver en el campo, pero no alcanzó para un resultado de triunfo y lo seguimos lamentando. Todavía nos quedan seis puntos por disputar y vamos a tratar de ir con la misma actitud. El hecho de haber convertido y en el caso de luis que lo haya hecho Luis (Suárez), es importante porque los goleadores viven del gol y ese es un aspecto que siempre hay que tener en cuenta. De cualquier manera le doy más importancia a la mejoría colectiva que hubo".

Lo que más le convenció

"Generamos por los laterales, sobre todo por el derecho. Hicimos un segundo tiempo de mucha intensidad, comprobado por estudios que mandamos a hacer nosotros, y nuestra intensidad superó mucho a la del equipo rival. La del primer tiempo no, porque había sido más pareja. Íbamos en desventaja quizás por el único error colectivo que cometimos, con muchas desinteligencias a la vez, pero luego impusimos el ritmo. Nos costó sobre todo al final ante un rival que se veía que tenía como objetivo que pasara el tiempo y a veces no es jugando y teniendo la pelota, sino cortando el juego. Eso evidentemente quita ritmo".

Los ingresos de Cáceres y Nández

"Son jugadores que siempre han tenido mucha intensidad. El ingreso de ellos tuvo mucho que ver en esa mejoría en la intensidad del equipo. Para mí no es una novedad porque me fijo en todas las cosas y a esas les doy mucha más importancia. Son jugadores que tienen eso que cuando lo logran poner en juego contagian. Los dos ya tienen mucho tiemo en la selección y han demostrado, cada uno en su función, algo bastante parecido en ese aspecto: tener mucha dinámica, intensidad y estar permanentemente en función de ataque o de defensa. El rival eso lo siente, sobre todo uno como Chile, que tiene jugadores que van por los costados y a la vez. No es fácil el control y creo que lo logramos y le generamos además del empate otra situaciones favorables".

El paso del tiempo en Cavani y Suárez

"Antes de que comenzara la Eliminatoria y la Copa América dije que iba a apelar a los jugadores históricos por su condición de liderazgo y por su vigencia. El asunto de la falta de desequilibrio en el área rival quizás es por responsabilidad mía. Tampoco caemos en que estamos ligando mal. trabajamos para mejorar y vamos a seguir insistiendo. Hay cosas que siempre van a estar en mi consideración. Hay una diferencia y es que yo soy el entrenador de la selección y no juego a hacer el equipo".

La racha negativa

"No podemos en definiciones estratégicas importantes andar cambiando permanentemente. Estamos en una racha muy negativa, pero en el correr de estos 15 años tuvimos algunas y peores, muchos peores, e igual conseguimos nuestros objetivos".

Ganar sí o sí

"Ahora estamos en una situación complicada porque tenemos que ganar sí o sí a Bolivia para cumplir con las expectativas, que no pasan solo por clasificar sino por en qué posición lo hagamos. Y luego tenemos un partido más, pero dependemos de nosotros y eso es importante. Por eso este partido es lo único que nos ocupa".

La condición física celeste

"Los partidos los terminan cansadísimos. Uno ve a un jugador cuando termina el partido y tiene los ojos hundidos. Y no tenemos mucho tiempo para recuperar. No entiendo que en un torneo tan importante como una Copa América tengamos que jugar tres partidos en seis días. Y hay otros equipos que no han pasado con esto. Hay una cuestión que tiene que ver con el tiempo disponible, pero también con la ecuanimidad que debe haber entre el esfuerzo que deben tener los jugadores. Coincide además que estamos en una ciudad donde el calor es muchísimo, lo que aumenta el desgaste. Pero tampoco hay que desconocer que es parte de la cosa que en un torneo, a medida que se va avanzando, se siente la exigencia".

Lo que afecta no anotar

"Cuando no generamos situaciones y perdemos pelotas fáciles, afecta la confianza, que es algo fundamental en el fútbol. Me dirán que si no se juega bien y no se lleva bien la pelota al área rival es difícil hacer goles, y es cierto, pero también la carencia de goles afecta la confianza. Entonces hay que ser un maratonista de la mente, tener mucha concentración. El aspecto en el que más estábamos fallando era la creación de juego en campo rival, pero lo mejoramos".

Lo que afectó la pandemia

"La pandemia afectó el proyecto de selecciones y fue una herida mortal, porque estaba todo basado en competir en fechas FIFA, en evaluar. Y faltaron las competiciones juveniles que dan roce internacional e ir profundizando en los conceptos. No es una casualidad que hayamos ganado un sudamericano juvenil con esta misma generación. Y esos futbolistas fueron accediendo poco a poco a la selección mayor. Pero eso fue hasta noviembre de 2019; ahí se terminó todo. Ese año debutaron jugadores de juveniles en Costa Rica, en Estados Unidos, en Hungría que ahora son de selección como Brian Rodríguez y Darwin Núñez, más los que ya estaban como Federico Valverde. Nos estamos apoyando en eso apelando a la memoria, porque acá no vienen a entrenar, no hemos tenido tiempo. En estos días que hemos tenido antes de estos partidos luego del debut pudimos hablar algunas cosas, pero no era como antes que previo a una Copa América teníamos una semana. Si pasamos este trance de clasificar vamos a tener un equipo con un poco más de rodaje".

¿Pensó en rotar el equipo?

"Yo pongo el equipo que creo puede servir más para el objetivo y por las características del rival, que tiene sus puntos fuertes también y merecen atención. Voy a poner el equipo que crea que está en mejores condiciones y no en cuidar a alguien que está perfectamente sano. Si se dieran otras condiciones quizás sí, porque tenemos jugadores suficientes para rotar cuando la situación es más cómoda y la eventualidad de un resultado negativo no influyera tanto. Pero es crucial este partido".

Bolivia, el rival

"Bolivia es un equipo bien estructurado, con bien pie, algunos movimientos muy particulares cuando va al ataque que necesitan de una atención y concentración nuestra y luego trataremos de imponerle cosas cuando consigamos la pelota. Ese es el principal objetivo. Esperamos tener éxito en eso porque es lo que queremos, lo que puntualizamos y junto con el orden defensivo que debemos tener, debemos tener un equipo que salga a buscar cosas y las consiga".

La importancia de ganar

"Si empatamos Uruguay clasifica, pero con una cantidad de puntos que hacen más difícil salir del cuarto puesto. Entonces para nosotros este partido es como una final. Si salimos cuartos con dos puntos vamos a jugar con Brasil y va a ser un partido dificilísimo. Ganar nos pone en una situación mejor, pero pendientes también de lo que pase en el próximo partido (ante Paraguay), que también hay que jugarlo. Se está viendo que la paridad y la sorpresas son algo que pueden estar al alcance de la mano en cualquier momento. Por eso vamos a salir a buscar lo que queremos pero con precauciones y equilibrios".