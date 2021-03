Nicolás Siri: "Es un sueño hecho realidad; se está dando todo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Nicolás Siri se puso a Danubio al hombro con cuatro goles en los últimos dos partidos y viene siendo la grata revelación del Torneo Clausura. Como si no le pesaran los 16 años que tiene, ha demostrado estar a la altura de las circunstancias. Este viernes fue la clave de la goleada de los franjeados frente a Boston River 5-1 en el Estadio Centenario.

"Estoy muy contento, es un sueño hecho realidad. Por suerte se está dando todo. Fue la primera vez que jugué en el Centenario, la verdad que es un sueño todo", comenzó diciendo en la entrevista que le realizó el programa Hora 25, de Radio Oriental 770 AM.

"Siempre intento disfrutar, espero seguir así. El partido empezó bravo con ese penal que me parece que fue afuera del área, estuvo muy bien Ichazo que lo atajó y después se dio todo redondo", agregó el goleador franjeado.

Nicolás Siri señaló que "estamos en un momento delicado, pero necesitamos encarar con lo mejor que tenemos, jugando al fútbol y haciendo lo que sabemos hacer. Vamos a seguir dando pelea hasta lo último".

El atacante que en abril cumplirá los 17 años se convirtió en el futbolista más joven en anotar un hat-trick en la historia del Campeonato Uruguayo, con el plus que lo hizo de manera perfecta: uno de cabeza, otro de derecha y otro de zurda. "Recién me entero de ese dato, je, muy feliz. En mi familia me felicitaron todos, no lo podían creer y obviamente estaban todos muy contentos".

Siri está estudiando por las noches y este viernes faltó a clases por obvias razones. "Tenía Liceo y no fui. Por el fútbol hubo que faltar, je. Tenía inglés y filosofía. Voy todos los días de noche. Estoy en Quinto Biológico y después haría Sexto Medicina".

"El utilero de Boston River no me quería dar la pelota. Después intervinieron el técnico de ellos y el 'Hormiga' Valdez y me la dieron. No sé bien por qué era, dijo que era muy cara o algo de eso", contó sobre el particular episodio en el que tras marcar los tres goles no le querían dar la pelota.

"Creo que el mejor gol de los tres fue el que la piqué de zurda. Como mi hermano siempre jorobamos con hacer un gol así, picándola, y siempre se la dejaba en las manos al arquero. Justo había estado mirando antes del partido un gol de Mbappé de esa forma y me lo hizo recordar cuando lo metí", contó.

El atacante tiene contrato con Danubio hasta 2023. Llegó a los franjeados con 12 años. "Ahora mismo no pienso mucho en el futuro. Quiero terminar el Liceo y con el fútbol, ojalá que se de, que es un sueño que tengo, que es ir a jugar a Europa".

Nicolás es hermano de Enzo Siri, quien es también integrante del plantel de Primera de los franjeados. "Desde siempre estamos los dos en Danubio, yo le sigo los pasos", comentó en Hora 25.

Aunque Danubio sigue muy complicado para obtener la permanencia, los franjeados han logrado cambiar la cara que venían mostrando. Al respecto, Siri comentó que "nos damos cuenta y estamos intentando dejar la mejor imagen posible".