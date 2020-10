Nicolás De la Cruz salvó el debut con la selección mayor de Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El técnico Oscar Tabárez sorprendió al colocar como titular en su primera vez en la selección mayor a Nicolás De la Cruz en el debut con triunfo de Uruguay 2-1 sobre Chile en las Eliminatorias para el Mundial de Catar 2022.

Jugó 55' y fue sustituido por Nahitan Nández para recuperar intensidad cuando Chile dominaba el juego, pero quedó la sensación de que el cambio bien pudo haber sido por otro.

De la Cruz apareció por la izquierda de los tres hombres que jugaron por detrás de Luis Suárez en el 4-2-3-1 con que arrancó Uruguay. Presionó y recuperó varias pelotas por su sector.

El vértigo es una de las características del futbolista de River Plate. Y lo utilizó para arrancar en el varias jugadas, aunque lo cierto es que Uruguay atacó mayoritariamente por el sector derecho. Pudo realizar en varias oportunidades ese dribling cortito que tanto lo caracteriza y con el que sorprende a los rivales. Además, fue efectivo en los pases que siempre terminaron en los pies de sus compañeros.

Le pega muy bien a la pelota. Anoche, levantó los primeros tiros de esquina desde la izquierda. El primero le salió muy bajo, pero luego mejoró. Finalmente, fue sustituido por De Arrascaeta en esa función.

Nicolás De la Cruz tiene solamente 23 años. Fue campeón Sudamericano con la selección uruguaya Sub 20 y ganó la Copa Libertadores con el River Plate de Marcelo Gallardo. El “Muñeco” siempre lo respaldó y le brindó confianza. Fue justamente su buen momento en el equipo millonario el que lo llevó a ser citado por primera vez a la selección mayor. ​

Al regresar al Complejo Celeste, ahora como futbolista de la selección absoluta, De la Cruz dijo que se sentía preparado para asumir la responsabilidad de jugar una Eliminatoria. “Puedo decir que por fin llegue”, afirmó sobre algo que mucho había esperado.

En definitiva, el volante que tiene una larga trayectoria en las juveniles celestes donde jugó en la Sub 17, Sub 18 y Sub 20 no desentonó en su debut con la mayor.