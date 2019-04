A Neymar le puede caer una sanción de ocho partidos por agredir a un hincha

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Neymar enfrenta una sanción de hasta ocho partidos por una agresión contra un fanático de Rennes, pero las autoridades del Paris Saint Germain dejaron en claro que lo apoyarán.

La estrella brasileña, de 27 años, iba a recibir su medalla de subcampeón en el Stade de France cuando un partidario de Rennes le dijo que "aprendiera a jugar al fútbol".

El astro, criticado en las redes sociales, reconoció que cometió un error. "¿Si actué mal? Sí. Pero nadie puede quedar indiferente", escribió el brasileño en una publicación de Instagram de un miembro de su entorno en su defensa.

Varios videos del '10' del PSG golpeando la cara de un espectador que le abucheó mientras subía las escaleras hacia el palco para recibir su medalla incendiaron las redes sociales en las horas siguientes al partido.

Alex Bernardo, una persona cercana al jugador, publicó en su cuenta de Instagram el video tomado por el espectador agredido, en el que se le escucha insultar a los jugadores parisinos: "¡Oh Buffon, sucio bufón! ¡Oh Kurzawa, no quiero tu saludo! ¡Oh racista (a Marco Verratti)! ¡Oh aprende a jugar a fútbol (a Neymar)!".

En ese momento, el ex del FC Barcelona apartó el celular del aficionado para propinarle un golpe en la cara, según otros videos y testigos.

El diario L'Equipe entrevistó al aficionado agredido, Edouard, un repartidor de 28 años de Nantes: "no le insulté, le dije que no jugaron nada, es el juego, englobando a todo el equipo. Cuando los jugadores llegaron, Verratti, Buffon, les grité: 'no son nada, ¡vamos Rennes!'", se defendió.

El hincha, de acuerdo con la versión del diario, está analizando la posibilidad de denunciar a Neymar, y afirmó haber sufrido un corte en el labio y haber sangrado por la nariz, lo que no es visible en los videos.

La comisión de fútbol francesa se reunirá esta semana para discutir su castigo. Neymar ahora podría enfrentar una fuerte sanción que podría llegar hasta la próxima temporada bajo las reglas francesas.

Se piensa que como mínimo tendría cinco partidos por actuar "después del partido", "contra un jugador, entrenador, entrenador, oficial o un miembro del público".

Pero su sanción podría extenderse a ocho partidos, porque la agresión podría caer bajo la regla de "cualquier acción violenta por parte de un jugador, dañando la integridad física de la persona que es la víctima".