Neymar no juega hoy contra Uruguay pero igual da que hablar en Brasil

Neymar no jugará hoy con la selección brasileña frente a Uruguay. Una lesión, de la que ya había advertido el PSG al técnico Tite, lo dejó al margen. Cabe recordar que Tite igual lo convocó, no lo utilizó frente a Venezuela en la fecha anterior, con la esperanza de que se recuperara para enfrentar a los celestes.

Pero no tuvo suerte, su estrella no se pudo recuperar de la molestia y tuvo que regresar a París. Sin embargo, aunque no juegue, Neymar siempre da que hablar en Brasil. Esta vez por cuestiones amorosas.

Según se informa desde su país, el futbolista está en pareja con Gabily, una cantante de 22 años a la que conoció por un mensaje en Instagram. Luego la felicitó por su nuevo videoclip y ya de paso cañazo: la invitó a pasar unos días en su mansión de París.

Hasta ahí todo bien, pero parece que Neymar no quiere compromisos y por eso le propuso a Gabily tener una relación abierta. Ahora le dio por el poliamor.