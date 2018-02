Hernán Navascués: "Vamos a analizar si apelamos o no"

Sobre el cierre del lunes, Conmebol publicó el fallo respecto a los gestos que dos hinchas de Nacional le realizaron a fanáticos de Chapecoense en el estadio Arena Condá durante el partido de ida en el que los tricolores vencieron a los brasileños por 1 a 0, haciendo alusión al accidente aéreo de los brasileños en los que murieron 71 personas.



Nacional no tendrá hinchada en los próximos tres partidos de visitante y fue multado con US$ 80.000, de acuerdo a lo que estableció el Tribunal de Disciplina.



"El veedor señaló que se enteró de las reacciones de esos hinchas bastante después del partido. Era un hecho aislado y no colectivo", señaló Hernán Navascués este martes a la mañana en 100% Deporte (Sport 890).



"El fallo es excesivo, pero es comprensible por la sensibilidad del tema la sanción. En lo personal estoy satisfecho con la argumentación. Vamos a analizar si apelamos o no en la Directiva", agregó el secretario general tricolor.