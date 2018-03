Se quedó sin aliento

Ayer por la noche la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) dio a conocer el fallo respecto a los gestos que dos hinchas de Nacional le realizaron a fanáticos de Chapecoense en el estadio Arena Condá durante el partido de ida en el que los tricolores vencieron a los brasileños por 1 a 0, haciendo alusión al accidente aéreo de los brasileños en los que murieron 71 personas.



El Tribunal de Disciplina del organismo continental determinó que Nacional no podrá vender entradas para sus hinchas para los próximos tres partidos de visitante, por lo que mañana no habrá hinchada tricolor en el estadio Florencio Sola de Banfield, en el encuentro de ida correspondiente a la tercera fase de la Copa Conmebol Libertadores.



Es una lástima por la mayoría de los hinchas tricolores que han tenido un comportamiento ejemplar cada vez que han acompañado a la institución fuera de fronteras y también por el equipo, ya que no tendrá el aliento del público desde las gradas. Además, varios fanáticos ya habían sacado su boleto para el partido en Buenos Aires, ya que Banfield ya había abierto la venta de localidades para Nacional.



En el caso de que los tricolores queden eliminados de la Libertadores en esta instancia contra los argentinos, deberán cumplir los restantes dos partidos sin público en los juegos como visitante en la próxima competencia que Nacional dispute a nivel internacional.



Por si esto fuera poco, los tricolores recibieron una multa económica de US$ 80.000. En este caso, el monto es bastante menor a lo que Nacional preveía, ya que el nuevo reglamento disciplinario de la Conmebol para este 2018 hablaba de una sanción económica que podía ir desde los 100 dólares hasta los 400.000.



Por último, el Tribunal Disciplinario de la Conmebol advirtió en el fallo a Nacional que “en caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será considerada como situación agravante”.



Los tricolores estuvieron representados en Asunción por el presidente José Luis Rodríguez, el delegado Guillermo Pena, el secretario general Hernán Navascués y el abogado Daniel Cravo Souza.

Fallo del Tribunal de Disciplina de la CONMEBOL sobre el expediente abierto al Club. pic.twitter.com/RqfGAKr1Pq — Nacional (@Nacional) 13 de febrero de 2018