Nacional podría utilizar un sistema novedoso en el debut contra Alianza Lima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

En este pequeño parate sin actividad por la asunción del presidente Luis Lacalle Pou mucho se ha hablado en Nacional sobre si Gustavo Munúa debe colocar un volante más. Ese cambio obligaría al entrenador a modificar el sistema táctico, y es lo que ha tomado más fuerza en las últimas horas.

Nacional podría jugar con un 4-3-3, que a la hora de defender se podría convertir hasta en un 4-5-1, porque los extremos bajarían a ayudar.

Todo esto en el terreno de las especulaciones, ya que Munúa no dio pistas ayer sobre la posible alineación. Sí dijo que él ya la tiene en su cabeza, pero como todavía no se la había transmitido a sus dirigidos, no lo iba a confirmar de manera pública.

“El equipo lo tengo definido pero no se lo he dicho a los jugadores. Poner un volante más es una variante que podemos tener, jugar con tres o con dos son variantes dependiendo de nosotros y dependiendo también de los rivales. No lo puedo decir ahora pero es una variante que tenemos ahí”, explicó Munúa en la conferencia de prensa que se desarrolló ayer a la tarde en la Ciudad Deportiva de Los Céspedes.

Al no estar Claudio Yacob (lesionado), se podrían dar los ingresos de Gabriel Neves -quien el técnico ya explicó que está al 100% desde todo punto de vista- y de Emiliano Martínez, quien hizo la pretemporada de titular, pero que todavía no ha debutado en esta temporada.

Gabriel Neves saca el disparo. Foto: Marcelo Bonjour

Otro sistema que incluye un volante más y por el que Munúa podría apostar sería el 4-1-4-1 con un volante tapón, dos más adelantados (Neves y Carballo ya han jugado en ese puesto) y con dos volantes externos, que podrían ser Brian Ocampo, Santi Rodríguez o Gonzalo Castro.

De mantener el sistema y continuar con el 4-2-3-1, Neves le saca ventaja a Martínez para ser compañero en el medio de Carballo, mientras que los tres mediapuntas serían Ocampo, Castro y Rodríguez.

Factiblemente Thiago Vecino será titular ante la ausencia ya confirmada de Gonzalo Bergessio, mientras que es probable que Mathías Suárez y Agustín Oliveros sean los laterales titulares, saliendo de la oncena Armando Méndez.

Por último, el panameño Luis Mejía y los zagueros Guzmán Corujo y Mathías Laborda son dos fijos en el equipo de Munúa, quien afirmó que no ira a especular y que buscará traerse los tres puntos.