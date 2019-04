Nacional se reunió con Bonomi para jugar el clásico del Clausura en el Parque Central

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente y el vicepresidente de Nacional, José Decurnex y Alejandro Balbi, se reunieron ayer con el ministro y el sub secretario del Interior, Eduardo Bonomi y Jorge Vázquez, para que el clásico del Torneo Clausura se dispute en el Gran Parque Central.

En declaraciones al programa Tirando Paredes de Radio 1010, Balbi contó que los tricolores se enteraron "públicamente" de que Peñarol tenía la intención de disputar el clásico del Apertura en el Campeón del Siglo, por lo que querían conocer "la versión oficial" plantearle a la Secretaría de Estado "la voluntad deportiva y política de que si eso es así, Nacional quiere tener la seguridad de que el clásico del Clausura se juegue en el GPC".

El dirigente valoró de forma positiva el cónclave y señaló que tanto Bonomi como Vázquez "son dos personas que conocen el tema del cerca y les parece de una esencial deportividad que si un partido se juega en una cancha, el otro se juegue en la otra".



En este sentido, indicó que "no tenemos problemas de ir a la cancha de Peñarol pero tenemos que tener la tranquilidad que nuestra gente tenga el mínimo riesgo posible".



Por este motivo, Balbi fue claro en que desde el club tricolor "no podíamos supeditar a que en el CDS pase algún tipo de problema para que en el Clausura no se juegue en el GPC. Que se asuman las responsabilidades y que, aunque todos deseamos que no pase nada, si llega a suceder algo, el que pague los platos rotos no sea Nacional con su localía".

Durante la reunión "hablamos de las dificultades de los escenarios, de detalles de seguridad, de cómo llega el ómnibus de Nacional al estadio de Peñarol, qué pasa si viene gente del interior, el fenómeno de los periodistas partidarios, cosas que a uno le preocupan" y reveló que se llevaron "una grata sorpresa" respecto a la visión que tiene el Ministerio del Interior sobre "las condiciones de seguridad de un estadio y del otro".



Balbi reconoció que "no es lo mismo que al GPC vaya River Plate a que vaya Peñarol", pero recordó que "el año pasado jugamos con San Lorenzo, el otro año con Boca y no pasó nada. Y la gente de Boca que vino, fue igual a la cantidad de entradas que le podíamos dar a Peñarol. Si está habilitado por Conmebol para las copas y por AUF para los fines de semana, no veo por qué (el GPC) no puede estar habilitado para un clásico".

Sobre las versiones de que el partido entre tricolores y aurinegros se dispute sin público visitante, Balbi dijo que "siempre manejamos que se juegue con público" y que "lo de jugar sin visitantes no sé de dónde salió". En este sentido, manifestó que "tanto el Ministerio como nosotros entendemos que jugar sin visitantes es un camino sin retorno".



Quisimos adelantarnos. Entendíamos que no era pertinente avisarle a la prensa de antemano. Cuando uno tira estos temas a la prensa, empieza a jugar en la contienda pública, empieza la fuerza política, quién ganó y quién perdió. Y me parece que no se trata de eso, que hay que bregar por la igualdad deportiva y que si uno juega en una cancha, que tiene todo el derecho del mundo, que el otro haga lo mismo.



También plantearon la situación de la cercanía entre el CDS y Villa García, una localidad " que está muy vinculada a la hinchada de Peñarol, donde ya hubo un hecho de sangre", en referencia al asesinato del hincha de Nacional Pablo Montiel a manos de parciales aurinegros, ocurrido en 2016. "Eso lógicamente amerita que el Ministerio se preocupe", sostuvo Balbi.



"Quedamos en seguir conversando y a ellos les quedó claro cuál es la posición de Nacional. Van a minimizar los riesgos como es obligación del Ministerio, hay diálogo abierto", destacó.