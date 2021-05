Nacional jugó el peor partido de la "Era Cappuccio" y complicó la clasificación

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Universidad Católica venció a Nacional 3-1 de manera justificada, dejó a los tricolores en el último lugar del Grupo F de la Copa Libertadores, con tan solo un punto de nueve posibles, y con una marca de nueve goles recibidos, dejando de manifiesto las dificultades que están teniendo los albos en defensa y en particular con la línea de tres defensores.

Los tricolores terminaron redondeando una muy mala actuación en Chile frente a un equipo que llegaba a los tumbos, con cuatro derrotas en cinco encuentros.

Nacional no solo no tuvo la dinámica que venía mostrando en partidos anteriores, sino que no pudo gravitar por las bandas ni en ofensiva, donde casi no generó riesgo.

Los albos fueron un equipo estirado y con muchas imprecisiones, donde Joaquín Trasante no repitió actuaciones anteriores. Además, Brian Ocampo fue bien controlado y por varios pasajes del juego -como carrilero- se dedicó más a defender que a atacar.

A Joaquín Trasante se lo notó más cansado y sin la intensidad de partidos anteriores. FOTO: AFP.

Universidad Católica, que tenía un poco más la pelota, no era profundo. Igualmente, los chilenos mandaron la pelota al área y Nicolás Marichal tocó visiblemente el balón con la mano. Así, Fernando Zampedri puso el 1-0 de penal.

El partido se le complicó a Nacional y empezó a pasar ciertas zozobras por el costado izquierdo de la defensa, donde Christian Almeida y Camilo Cándido quedaron lejos y Fuenzalida intentó gravitar a las espaldas del carrilero.

Ya en la última jugada del primer tiempo, y cuando los tricolores no habían generado ni una sola situación clara de gol, Felipe Carballo le metió un buen pase a Leandro Fernández, que remató fuerte de zurda para colocar el 1-1.

Leandro Fernández anotó su tercer gol en Nacional. FOTO: AFP.

Nacional salió mejor parado a jugar el segundo tiempo; sin embargo, la “U” Católica estuvo cerca de marcar el segundo gol con un centro desde la izquierda que se la bajaron a Zampedri y el centrodelantero tiró por arriba del horizontal. Unos instantes antes, Ignacio Saavedra se pudo ir expulsado por una dura infracción contra Ocampo, en una incidencia donde terminó siendo amonestado.

Diego Valencia, que recién había entrado, puso el 2-1 con un golazo. Previamente, Marichal había despejado al medio una pelota que llegó al área y le dejó servido el remate.

Nacional sintió el impacto y a pesar de que ingresó Andrés D’Alessandro, el tricolor siguió sin generar riesgo y totalizó apenas cuatro tiros al arco.



Con los cambios que hizo Gustavo Poyet, de Valencia y Montes, la “U” Católica generó mucho más por afuera y complicó a la retaguardia tricolor. Los extremos fueron más peligrosos que Fuenzalida y Puch. Montes (la figura) se encargó de sentenciar el juego en tiempo de adición y de dejar a Nacional complicado, a la espera de lo que pase hoy entre Atlético Nacional y Argentinos Juniors.



La desazón de los futbolistas de Nacional y el festejo de los trasandinos. FOTO: AFP.

FALENCIA Nueve goles recibidos en tres partidos de Copa

Nacional recibió tres goles en la derrota contra Universidad Católica por la tercera fecha del Grupo F de la Copa Libertadores. Así, los tricolores suman nueve goles recibidos en tres partidos por el certamen continental, ya que en la primera fecha la derrota alba fue 2-0 ante Argentinos Juniors y en la segunda fue 4-4 contra Atlético Nacional en el GPC.

Sin lugar a dudas que la defensa está siendo la piedra en el zapato de este nuevo ciclo de Alejandro Cappuccio. No encuentra un funcionamiento adecuado para una línea de tres que pretende sostener y las individualidades no están rindiendo. Por si fuera poco, otro zaguero vio la roja: anoche fue el turno de Almeida.