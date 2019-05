En Nacional se encendieron las alarmas por Matías Viña

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Matías Viña está en el top tres de los mejores futbolistas de Nacional en el semestre. Gracias a la confianza, en primera instancia de Eduardo Domínguez, y ahora de Álvaro Gutiérrez, el lateral izquierdo de Empalme Olmos se ha transformado en figura, como sucedió en el partido contra Defensor Sporting, donde fue de los exponentes más destacados del equipo.



“La confianza y la continuidad te dan un envión importantísimo. Debuté en 2017, pero jugaba un partido y el otro recién al mes o a los dos meses; jugaba muy poco. Quería demostrar pero era muy difícil con la poca continuidad”, expresó ayer el lateral izquierdo en el programa Último al Arco.



Sus buenos rendimientos han llevado a que algunos equipos pongan los ojos sobre él. Los dirigentes dejaron en claro que no hay ofertas por Viña, pero sí sondeos. Uno de ellos del Atlético Mineiro, rival al que Nacional enfrentó en fase de grupos de la Copa Libertadores.



El tema está en que Viña, que es representado por Marco Cosumano, vence contrato con los tricolores en diciembre de 2019, por lo que a partir de julio podría firmar un precontrato con otro equipo y así emigrar en condición de libre a fin de año.



“Hace unos días los dirigentes me dijeron para renovar, se está hablando”, dijo Viña, quien agregó: “En condición de libre no me quiero ir; quiero hacer las cosas bien con el club que me dio la posibilidad de jugar. Quiero jugar tranquilo porque nos quedan dos fechas todavía para terminar el campeonato”.