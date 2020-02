Nacional y un comienzo en rojo: perdió 2-0 con Rentistas en el reestreno de Munúa

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La gente todavía se estaba acomodando en el asiento luego de visitar el baño, de comprarse algo para comer y/o para tomar. Los hinchas de Nacional se sentaban con la esperanza de ver que el equipo mejorara lo mostrado durante los primeros 45 minutos y comenzar el Apertura 2020 con victoria. Sin embargo, se le atragantó la hamburguesa, el choripán, el pancho, el pop y la bebida.

Iba un minuto y el desenlace de la jugada se veía venir con mal final para Nacional. Cristian Olivera encendió los motores como toda la noche, dejó atrás a la lentísima defensa tricolor que, para peor, estaba mal parada porque se había ido a buscar una pelota quieta ofensiva; por el medio, corriendo tanto como el punta, iba Maximiliano Falcón (¿o David Luiz?) lanzado al ataque corrido de atrás por Gonzalo Bergessio. Sí, la imagen era surrealista; el reino del revés. ¿El centrodelantero de Nacional persiguiendo al zaguero de Rentistas? Lo extraordinario del caso es que nunca lo pudo alcanzar y que Falcón (¿o David Luiz?) definió como lo hubiera hecho Bergessio, con una precisión impecable para batir a Luis Mejía y poner el 1-0 para el Bicho Colorado.

Sorpresa. ¿Sorpresa? No tanta. Tácticamente el partido lo dominó Rentistas desde el primer minuto. El diseño estructural del equipo por parte de Alejandro Cappuccio fue un 4-3-3. El planteamiento tuvo tres premisas clave: presionar en la salida a Guzmán Corujo, rodear a Claudio Yacob para dejar a Nacional sin salida clara y dejar siempre parado para contraatacar a Cristian Olivera consciente de la diferencia que hace con su velocidad.

Foto: Leonardo Mainé

Así, las dos chances más claras de la primera mitad las tuvo Rentistas, una en los pies de Olivera (de 17 años) que tapó Mejía y otra en los de Renato César, bajado a la entrada del área por Corujo (quien había perdido la pelota) sin que el árbitro sancionara falta.

Nacional no logró lanzar a sus laterales, el medio no filtró balones, Brian Ocampo no desequilibró, Pablo García aportó más en defensa que en ataque y todo quedó librado al talento del “Chori” Castro primero y al de Rodrigo Amaral luego. Precisamente, el retorno del volante después de casi nueves meses fue lo único positivo para el tricolor.

El 2-0 definitivo, a los 66’ y convertido por Renato César, terminó por minar la confianza tricolor. Es cierto que todo comenzó con una falta de Gonzalo Vega sobre Mathías Suárez (que terminó incluso con el short bajo), pero menos clara que el penal que le hizo Yacob a Matías Abisab alos 63’, no cobrado por Daniel Rodríguez.

Rentistas, en su retorno a Primera División, se quedó con tres puntos de esos que no se tienen en cuenta al inicio de temporada y que pueden hacer la diferencia.

Foto: Leonardo Mainé

Nacional dejó muchas preocupaciones. De aquel equipo que en enero le jugó de igual a igual al River Plate vicecampeón de América en Maldonado no se vio nada.

Más que los tres puntos, porque esto recién empieza, al tricolor le duele la forma.