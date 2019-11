Nacional no arriesgó para quedarse con el clásico

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por lo expresado por Álvaro Gutiérrez después del partido, por gestos en las afueras del vestuario de Nacional y por cómo planteó el encuentro, queda claro que el empate fue tomado como un buen negocio para los tricolores, porque dependen de sí mismos para abrochar la Tabla Anual, cuando restan tres partidos para finalizar el Clausura (Defensor Sporting, Rampla Juniors y Juventud).

“Había muchas cosas importantes en juego. Aparte del prestigio de cada partido clásico, estaba la posibilidad de nosotros liquidar el torneo, pero también estaba la posibilidad de no depender de nosotros, los dos entendieron que no se podía arriesgar mucho y salió un partido bastante feo. Negocio hubiera sido si hubiéramos ganado”, sentenció el técnico de Nacional en una breve conferencia de prensa en las afueras del vestuario del locatario.

En el primer tiempo fue malo el partido de Nacional, al punto que no tuvo situaciones de gol y no remató al arco.

Cotugno y Méndez no subieron, Ocampo y Castro no pudieron desequilibrar en los duelos por las bandas, Rafa García y Zunino estaban imprecisos y Bergessio aislado.

Tanto Corujo como Carvalho abusaron de los envíos en largo; la mayoría de ellos no llegaron a destino, porque Ocampo y Bergessio no lograron recibir.



Para el segundo tiempo Nacional mejoró, aunque no le dio para ganar.

Pablo García. Entró bien; le hicieron un penal. FOTO: Gerardo Pérez.

“En vez de jugar 4-1-2 jugamos 4-2-1 con los volantes, con ese volante yendo más arriba, y eso nos permitió presionar más la pelota arriba y que la defensa saliera; entonces recuperábamos pelotas más cerca de la cancha de ellos y eso fue lo que nos permitió crear más jugadas”, explicó Gutiérrez.

Méndez logró subir al ataque y se mandó una buena jugada que terminó mal con un pase al medio. El ingreso de Pablo García le dio más vértigo a la ofensiva tricolor; en una contra, Trindade lo derribó en el área, la falta fue clara pero Leodán González no la pitó.



Nacional no arriesgó y se fue con una ligera sonrisa del Estadio Centenario.