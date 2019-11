Álvaro Gutiérrez: "Negocio hubiera sido si ganábamos; no fue el peor resultado"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Por la décima segunda fecha del Torneo Clausura, el partido que se lleva todas las miradas de los uruguayos, Nacional y Peñarol, aurinegros y tricolores, tuvo mucho color antes y durante el partido, pero le faltó fútbol, fue así que el encuentro terminó en empate sin goles.

El entrenador de Nacional, Álvaro Gutiérrez atendió a los medios de prensa y reconoció que "como todo partido clásico, fue muy disputado" y "el primer tiempo ellos tuvieron un poquito más el predominio de la pelota y el campo y con el segundo tiempo cambió drásticamente. Nosotros empezamos a apretar más arriba, a crear jugadas de peligro a arrinconarse en el arco, si bien no fueron muchas, tuvimos algunas ocasiones".

Sobre la jugada polémica del penal no cobrado de Jesús Trindade sobre Pablo García declaró: "Desde mi posición me pareció que era, no tengo la mejor visión, pero ahora me están comentando que parece que fue, pero tampoco quiero detenerme solamente en eso, porque la verdad no tengo la certeza”.

Además, el entrenador tricolor reconoció que ambos equipos "entendieron que no se podía arriesgar mucho y que salió un partido bastante frío".

Sobre el cambio de la forma de jugar durante el segundo semestre comentó: "Variamos en vez de jugar 4-1-2, jugamos 4-2-1, en los volantes yendo un poco más arriba y eso le permitió presionar la pelota arriba y que la defensa saliera, entonces recuperábamos la pelota más cerca de la cancha de ellos y eso nos permitió crear jugada más peligrosas".

El entrenador tricolor fue consultado tras la salida de Brian Ocampo a los 52 minutos del complemento y respondió: "Creo que fue un golpe ahora cuando lleguemos a los Céspedes tendré más novedades". También declaró sobre la falta de Matías Viña: "Y si, se siente. Viña es un jugador muy importante para nosotros tanto en defensa como en ataque".

También agregó que la ausencia de Gabriel Neves en el plantel fue debido a una decisión técnica. Físicamente está bien.