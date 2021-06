Nacional abrió hoy las puertas de su club social

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este martes 1 de junio representa un día histórico para Nacional como insitución debido a que en la mañana de hoy abrió las puertas de su club social.

En casi 8.000 metros cuadrados, el tricolor cuenta con seis gimnasios, sala de musculación y se puede practicar futsal, básquetbol, tenis y voley. Además, en en una próxima etapa, le sumarán dos piscinas.

¡Bienvenidos! 🤩 La cuenta regresiva terminó ⏳ Vení a conocer y vivir tu club!#TuFamiliaTuPasiónTuClub #DesdeElPrimerDía pic.twitter.com/mnMbEN8BUc — Nacional Club Social (@NacionalCSocial) June 1, 2021

Los socios pueden ingresar desde hoy al club social tanto por la calle Urquiza como por la avenida 8 de octubre. El proyecto fue aprobado en setiembre de 2020 con una inversión de US$ 5 millones.



El proyecto era un viejo anhelo de la institución que se terminó de cristalizar bajo la actual presidencia de José Decurnex y también con la participación de Eduardo Ache, expresidente e integrante de la Comisión de Patrimonio y Obras, con el objetivo de buscar nuevas fuentes de ingresos para Nacional.



Las puertas del club social ya están abiertas. No habrá presentación oficial por dos motivos. En primer lugar, la situación sanitaria que atraviesa el país como consecuencia del coronavirus. Segundo, porque aún continúan las obras en algunos sectores del club.



Las personas que quieran asociarse o consultar horarios, podrán hacerlo de forma on line a través de nacionalclubsocial.uy o por WhatsApp al 098772063.