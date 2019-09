Mutual Uruguaya analiza suspender el fútbol de la fecha del Clausura del fin de semana

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas, Michael Etulain, propondrá este jueves una reunión con sus compañeros en la que se podría decidir suspender la actividad del fútbol uruguayo el fin de semana, a raíz de la situación de Agustín Martínez.

“La idea es juntarnos y analizar cómo va esto” para decidir si toman la medida. Luego de los entrenamientos de los clubes por la mañana, elegirán el horario de la reunión.



“No creo que (la medida) cambie dependiendo de la situación del chico. Vamos a analizar la situación en general, de todo el contexto. No por el estado de salud, por todo”, explicó Etulain a Ovación.



Michael ETULAIN "Estaría adentro de lo normal que no se jugara", dijo el presidente de la Mutual

En diálogo con Tirando Paredes de la Radio 1010, Etulain habló de la situación de Agustín Martínez, las medidas a tomar, el trabajo hecho por la Mutual en este tiempo y qué puede pasar con el fútbol en esta semana.



"Lo de juveniles (este jueves) es una decisión tomada (se suspende). Esperemos cómo sigue esto. Al momento la situación importante pasa por otro lado y no jugar al fútbol, así que estaría adentro de lo normal que no se jugara el fin de semana", le dijo el exgolero a la radio.



No es el momento para sacar conclusiones.

El presidente de la Mutual dijo que Diego Scotti y Michel Duarte, ambos parte de la directiva, han estado desde el lunes en el hospital. "Estuvieron en contracto con la familia. Todos tenemos la sensación de tristeza, después va a haber tiempo para analizar responsabilidades y realmente qué tenemos que cambiar. Es difícil hablar en este momento. Conclusiones a las apuradas podemos sacar mil".

Las medidas para que no ocurra más.

"Nosotros tenemos cosas para decir porque estábamos atrás del tema, pero no es el momento porque se pueden tomar como excusas. Hemos hecho comunicación a los clubes".

"La AUF ha brindado un cardio desfibrilador en cada complejo de juveniles y Primera División. Eso siempre está. Hay versiones cruzadas pero ya vamos a tener tiempo para saber qué pasó".

"Estábamos tan mal en el fútbol uruguayo, tan empobrecido, que cuestiones como la vida y la salud las vas dejando de lado por un tema de costos, es increíbles pero es así. Cuando querés instaurar algo básico te lleva un tiempo, tenés que mover todo un sistema de donde surgen los recursos, cómo los optimizás".

El arreglo para la ambulancia: para los profesionales.

"El tema de la ambulancia es un tema que hasta el día de hoy seguimos trabajando para que haya, a nivel profesional que es lo que nos compete a nosotros como sindicato de futbolistas profesionales. Hasta el día de hoy llegamos a una situación, que no es la ideal pero nos ha funcionado muy bien. En la semana tenemos los puntos de los partidos y dónde van a estar la ambulancias. Los médicos cuando reciben el llamado tienen un código y las ambulancias tienen un rango para llegar. Hasta hoy los tres casos graves que hemos tenido la asistencia fue perfecto, estuvo dentro de los parámetros esperados. No es lo ideal pero estamos trabajando para que cambie. No es fácil por nuestra estructura y como país futbolero".

Qué sucedió en el momento del paro del joven.

"Va a haber tiempo. Los responsables de la Asociación van a tener que pedir un informe para que se sepa al detalle todo lo que sucedió para ver las responsabilidades. Estamos para trabajar".