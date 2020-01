Munúa: “Nos vienen bien estos partidos para corregir cosas”

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Gustavo Munúa destacó la intención del equipo de querer tener un juego asociado en la victoria 5-3 ante Atlético Rafaela, si bien la cancha no lo permitía. “El encuentro tenía la dificultad del terreno de juego que tenía bastante trampa, a veces picaba el balón y a veces no; a veces se quedaba o no. Había un poco de dificultad para poderle dar continuidad a una idea, sobre todo en un juego combinativo”, dijo en la conferencia posterior.

“Por momentos me parece que el equipo hizo cosas meritorias. También nos vienen bien estos partidos para corregir, nos agarraron mal varias veces en contraataque, en transiciones rápidas. De todos modos es un partido de preparación”, sumó.

Sobre algunas dificultades que tuvo Nacional en defensa comentó: “Recién estamos arrancando. Estamos cerquita de un partido importante. El equipo por momentos ha intentado encontrarse, si bien es verdad que tenemos cosas por mejorar. Pero para eso están estos partidos, más allá del resultado que es anecdótico si bien nos gusta ganar siempre. Se sacan buenas conclusiones, más allá de las dificultades que ponía el campo”, sentenció.

También valoró el debut de Agustín González. “Recién acaba de llegar de las vacaciones. La parte física es normal que le esté costando un poquito, pero es un jugador que claramente tiene buen pie, puede distribuir bien el balón y darle una continuidad al equipo. Pero recién está arrancando”.



Y del cambio de posición de Ayrton Cougo afirmó que “Cougo puede ser una variante central por izquierda. Habíamos hablado. Para algo están estos partidos”, sostuvo.