El "Morro" García se quiere ir de Godoy Cruz, ¿pegará la vuelta?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Santiago García, ex jugador de Nacional, se quiere ir de Godoy Cruz en junio. ¿La razón? Que no es tenido en cuenta por el técnico Diego Martínez. Godoy no arrancó bien el torneo, perdió los tres partidos que disputó y el delantero uruguayo no fue titular en ninguno de ellos. Es más, hoy es el tercer número 9 en la consideración del entrenador.

Así las cosas, el "Morro", referente del equipo del "Tomba", habló con los dirigentes y les informó de sus deseos de dejar el club. Mientras que el entrenador asegura que no lo ve bien físicamente y por eso no lo tiene en cuenta.

El presidente del club, José Mansur, tampoco ayudó mucho con sus declaraciones. Dijo en radio que el club había hecho todo para que el delantero se pusiera en forma y no lo había logrado. "Se quiere ir en junio pero Godoy lo necesita y él debería dar el ejemplo", tiró.

A fines del último mercado, el "Morro" tuvo alguna chance de irse a Brasil, pero la misma no se concretó. El delantero está en Godoy Cruz desde 2016. Llegó desde River Plate donde jugó dos temporadas tras culminar su segunda etapa en Nacional. ¿Pegará la vuelta?