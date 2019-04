Mesa Ejecutiva no convalidaría que River Plate y Peñarol se juegue en el Centenario

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Como si en la Asociación Uruguaya de Fútbol no hubieran polémicas, se sumó una más en las últimas horas. Una resolución adoptada el último 27 de marzo por la Mesa Ejecutiva de Primera División impediría la decisión adoptada esta semana por River Plate de cambiar el Parque Saroldi por el Estadio Centenario como escenario de su partido como local ante Peñarol.

"La Mesa Ejecutiva no puede borrar con el codo lo que escribió con la mano", dijo Hugo Pío, integrante del organismo, en declaraciones al programa Último al Arco (Sport 890), en referencia a la resolución en cuestión. ¿Qué dice la misma? En su punto medular que las solicitudes de cambios de escenario "para ser consideradas deberán formularse cinco días hábiles antes del inicio de la etapa que se proponga modificar".

En virtud de ello, y con motivo de la Semana Santa, River Plate debería haber presentado la solicitud de cambio de escenario el miércoles 17 de abril, ya que del jueves 18 al lunes 22 fue feriado y la AUF permaneció cerrada.

"La Mesa fija la fecha con 12 días de antelación para que los clubes puedan organizar toda la logística", apuntó Pío.

El problema que surge es que hay gente que ya compró entradas para ir al Estadio Centenario, las que se pusieron a la venta el mismo martes cuando River Plate anunció su decisión.

"Está mal que estén a la venta las entradas para el partido River-Peñarol porque aún no está el escenario fijado", dijo por su parte Jorge Campomar, otro de los integrantes de la Mesa Ejecutiva. No obstante, en su caso no coincidió con la apreciación de Pío. "Reglamentariamente no hay impedimento para que River fije el Centenario", sostuvo. ¿La razón? "No hay ninguna distorsión a lo que estaba fijado. Es a la misma hora y el mismo día. Solo cambia el escenario".