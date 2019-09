Matías Viña: "Todo jugador sueña con esto, por suerte se pudo dar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Matías Viña fue una de las grandes novedades de Oscar Tabárez en la lista para los amistosos frente a Costa Rica y Estados Unidos. El lateral pasa un gran momento en Nacional y eso le valió una citación que disfruta a pleno.

"Me llamaron por teléfono y me lo comunicaron y no lo podría creer. Justo estaba con mi madre y nos abrazamos. Todo jugador sueña con esto. Por suerte se pudo dar y hay que seguir trabajando", aseguró Viña en el Aeropuerto de Carrasco.

Sobre sus distintas facetas, el jugador aseguró: "Siempre fui lateral izquierdo, pero en la Selección Sub 20 jugué de zaguero" y agregó: "Hay que tener en cuenta tanto el ataque como la defensa", haciendo referencia a su juego por la banda.

En relación a esta chance de vestir la camiseta de la selección mayor manifestó: "Tuve la suerte de estar en el Sub 20, pero esto se disfruta más. Hay que aprender de los compañeros que tengo al lado. Aprovechar y disfrutar".

Al igual que lo hizo minutos después Tabárez, Viña hizo referencia a que todavía no tuvo la posibilidad de dialogar con el entrenador y que seguramente lo hará durante las próximas horas.