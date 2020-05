Martín Palermo podría ser rival de Peñarol: está en la mira de Colo Colo

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Colo Colo, rival de Peñarol en el Grupo 3 de la Copa Libertadores 2019, no definió a su nuevo entrenador tras la salida de Mario Salas pero con el parate del fútbol por la pandemia de coronavirus, el club frenó cualquier tipo de negociación.

Muchos nombres se manejaron para la dirección técnica del “Cacique” que de inmediato tuvo el interinato de Gualberto Jara, pero que tiene como objetivo cerrar a un nuevo entrenador y el nombre de Martín Palermo sonó en Santiago de Chile.

Luego de su salida del Pachuca de México, el “Titán” está sin club y en una entrevista con La Tercera de Chile, explicó que “en algún momento mi nombre sonó en Colo Colo. Se habló un par de veces, es cierto. La primera antes de que llegara Mario Salas”.

Pero más allá del interés que pueda haber en el club chileno, todo tendrá que esperar a que el mundo pueda respirar en medio de la pandemia de coronavirus que tiene la actividad detenida: "Marcelo Espina (director deportivo de Colo Colo) dijo que se suspendió la búsqueda de entrenador hasta que no se aclare el panorama del fútbol en general. Puede ser que en algún momento me llamen, pero eso obviamente no depende de mí, porque con él nunca tuve un contacto directo".

Cabe recordar que Palermo ya tuvo un pasaje como entrenador por Chile entre 2016 y 2018 y lo tiene más que presente: “El fútbol chileno me ayudó a crecer mucho como entrenador. Pasé ahí dos años y medio que fueron muy importantes en mi carrera, aunque no pudimos conseguir títulos. Después me fui a México, pero nunca dejé de mirar lo que pasaba en la liga de Chile”.

Por último, el “Titán” cerró diciendo que "en Chile empecé a disfrutar la profesión de técnico cuando dirigí a Unión Española. Haber salido del ruido de Argentina me sirvió mucho y hoy ya tengo las cosas claras".

Cabe recordar que hace unas semanas en entrevista con Ovación, Martín Palermo había dicho que tuvo un acercamiento con Peñarol para ser el entrenador del equipo aurinegro y que en su momento le había interesado.