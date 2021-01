Manchester United abierto a ceder en préstamo a Facundo Pellistri

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Facundo Pellistri, recuperado del COVID-19, podría ser cedido en préstamo a un equipo de LaLiga española o de la Ligue1 de Francia, según lo dejó entrever el diario Manchester Evening News.

Aparentemente, el Manchester United, donde Edinson Cavani está logrando un gran impacto, está abierto a esta idea porque podría darle al juvenil jugador uruguayo una mayor continuidad que la que tiene actualmente con el sub 23 del equipo rojo. Además, entra en juego la complejidad que puede presentar la fiscalidad en la Premier League por el impacto del Brexit.

De esta forma, el mejor escenario se vislumbra que podría ser tanto el mercado francés como el español. El nombre que suena como posible destino, al menos en forma de rumor en estas primeras instancias, es el del Celta de Vigo.

El equipo gallego atraviesa una temporada de pobres resultados que lo obligó a cambiar de técnico y derivó en la llegada del argentino Eduardo Coudet. Tras un comienzo auspicioso de la campaña del argentino, el Celta acumula ya varios partidos en los que volvió a la senda de la derrota y está estancado en la mitad de la tabla de LaLiga.

Pellistri ha tenido participación en varios partidos del United sub 23 y acumuló tres goles, incluido uno en el clásico ante el City. Sin embargo, solo fue convocado una vez junto al plantel principal, en el viaje a París por el primer partido de la Champions, en el que no jugó. Tras esa instancia ocurrida pocos días después de su arribo al club inglés, no volvió a ser tenido en cuenta por Ole Gunnar Solskjaer.